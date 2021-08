AMLO presenta nuevo libro sobre sus primeros tres años de gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la publicación de su nuevo libro "A la Mitad del Camino", el cual dijo esté dedicado especialmente a la oposición conservadora mexicana.

"Lo recomiendo, en especial a nuestros adversarios. La política es pensamiento y acción, les aseguro que no se van a aburrir, que les va a gustar, aun cuando no estemos de acuerdo, eso es lo importante, no podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde la democracia", expresó.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el mandatario expresó que en el volumen está expresado su pensamiento y las acciones tomadas por la administración a su cargo en dos años y 9 meses.

“Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el Gobierno en 2 años nueve meses, no se van a aburrir", aseveró López Obrador al mostrar el libro.

López Obrador ha señalado que su texto cuenta con cuatro capítulos: el primero es "El Presente", lo que estamos ahora viviendo; el segundo, "La Política Exterior", el respeto al derecho ajeno es la paz; el tercero, dedicado a los opositores, y el cuarto, "El Porvenir".

A lo largo de su carrera política, entre 1986 y 2019, López Obrador ha publicado 18 libros en total, principalmente ensayos históricos y análisis de corte político.

El texto más reciente, “Hacia una economía moral” se ubicó entre los más vendidos en tiendas de libros digitales y se refiere la economía nacional, la reestructuración de organismos, instituciones, la lucha contra la corrupción institucional, entre otros temas.

López Obrador ha señalado que las regalías de sus libros han sido una de sus principales fuentes de ingresos, con los que ha obtenido cerca de 50 mil pesos mensuales.

Los libros de AMLO:

1.- 1986: Los primeros pasos (Tabasco 1810-1867)

2.- 1988: Del esplendor a la sombra. La República restaurada, Tabasco

3.- 1990: Tabasco, Víctima de un Fraude

4.- 1995: Entre la historia y la esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco

5.- 1999: Fobaproa, expediente abierto

6.- 2004: Un proyecto alternativo de Nación. Hacia un cambio verdadero

7.- 2005: Contra el desafuero. Mi defensa jurídica

8.- 2007: La mafia nos robó la Presidencia

9.- 2008: La gran tentación: el petróleo de México

10.- 2010: La mafia que se adueñó de México… y el 2012

11.- 2012: No decir adiós a la esperanza

12.- 2014: Neoporfirismo: hoy como ayer

13.- 2015: El poder en el trópico

14.- 2016: Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o bandido?

15.- 2017: 2018 La Salida. Decadencia y renacimiento de México

16.- 2017: Oye Trump

17.- 2018: A New Hope For Mexico (análisis político en inglés)

18.- 2019: Hacia una economía moral

19.- 2021: A la mitad del camino