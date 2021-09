A mitad del camino, AMLO rinde Tercer Informe de Gobierno

AMLO, el discurso frente a los datos

El 1 de julio de 2018 fue un día histórico para la izquierda mexicana: el tres veces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, había finalmente alcanzado la victoria. Tras previas derrotas, la tercera fue la vencida.

Thank you for watching

Desde que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018 han pasado exactamente dos años y nueve meses de lo que él denominó la “Cuarta Transformación de la vida pública de México”, mejor conocida como la Cuatroté.

“Inicia la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Empeño mi palabra: no les defraudaré”, señaló el día que le fue colocada la banda presidencial en el pecho.

Hoy el presidente rendirá su Tercer Informe de Gobierno oficial para hacer un balance de mitad de camino sobre lo que ha significado su administración para subsanar los grandes problemas del país.

Los datos duros, tomados de fuentes oficiales, indican que no todo ha ido de maravilla, como asegura el Presidente y sus seguidores, pero tampoco todo ha sido un desastre, como pregonan sus detractores. Como en todo gobierno, hay claroscuros.

Lee aquí la nota completa ⬇️

​