Acepta EZLN que Marichuy no alcanzará las firmas como independiente presidencial

Organicémonos para que pueda dar su gira en el país la Compañera Marichuy y su Concejo Indígena de Gobierno, aunque no alcance las firmas para candidata, porque la firma no es la que lucha, no es la que nos va a organizar, somos nosotras y nosotros las que tenemos que escucharnos, conocernos y de ahí, al sentirnos como estamos, ahí puede partir nuestro pensamiento de cómo organizarnos más mejor y qué camino seguir

Estas fueron las palabras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, este 1 de enero del 2018 leido por el comandante Moisés en el Caracol de Oventik, al conmemorarse el 24 aniversario del levantamiento armado.

Mujeres del EZLN llegan a la reunión del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN / Foto: Óscar Gómez

Al referirse a la precandidata independiente, María Jesús Patricio Martínez, dijo que muchas otras cosas se dicen de ella, incluso se burlan que no sabe gobernar, “nos no va dar nada. Hermanas y hermanos, ¿qué les han dado los gobiernos del PRI y del PAN? ¿Qué no han hecho matanzas, corrupciones, malas decisiones? ¿Dónde está eso que dicen que sólo saben gobernar los que tienen estudios? ¿No alcanzan a ver esto?”.

Aclaró que cuando Marichuy dice “nos organicemos el campo y la ciudad, y que nos unimos indígenas y no indígenas, porque vean de qué tamaño lo que nos ha pasado con esos gobiernos malos”.

Una mujer zapatista duerme mientras escucha el discurso del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN / Foto: Óscar Gómez

Otras de las criticas añadió, es por su forma de hablar “que no tiene buen discurso, no sabe hablar, dicen, ah ese Concejo Indígena de Gobierno, pero no sabe nada, así dicen”.

“El Concejo Indígena de Gobierno les está diciendo la verdad. ¿No quieren la verdad? Ah, es que no les gusta. ¿Quieren que les hablen bonito y les regalen promesas? Y cuando llegue el dolor a tocar a tu puerta, ¿le vas a responder con promesas?”, aseveró.

Integrantes del movimiento zapatista y simpatizantes en la reunión del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN / Foto: Óscar Gómez

Llamó a despertar de los que dicen que tienen estudio, “por eso ayudemos y apoyemos a la compañera Marichuy con el Concejo Indígena de Gobierno”.

Aseguró que solo organizándose y luchando lograran “lo que merecemos, o sea nuestra libertad. Y la fuerza importante es nuestra organización, nuestra resistencia, nuestra rebeldía y nuestra palabra verdadera que no tiene límites ni fronteras”.