Ackerman se lanza contra Monreal tras entrevista con Carlos Loret

La polarización entre personajes de la Cuarta Transformación abre un nuevo capítulo, esta vez la confrontación la protagonizaron el académico John Ackerman y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Ackerman sugirió remover a Monreal como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado luego de dar una entrevista a Carlos Loret de Mola donde el morenista reconoce las investigaciones del periodista en contra de funcionarios de López Obrador y a su vez se muestra complaciente con éste.

"Te he leído y te sigo y en tu trabajo estás en lo correcto", fueron las palabras de Monreal dirigidas a Loret de Mola que retomó Ackerman para hacer un llamado a los senadores de Morena en la remoción del senador y enfatizar que es momento de definiciones como lo mandata el presidente López Obrador.

La entrevista para Latin US fue publicada el pasado 18 de junio por el propio Monreal y a lo largo de 23 minutos aborda temas de la pandemia y las controversias con el vocero de Salud, Hugo López-Gatell; la gestión de López Obrador y las críticas contra funcionarios de Morena.

"Te he leído y te sigo y en tu trabajo estás en lo correcto"



Así le dice @RicardoMonrealA

a @CarlosLoret en esta muy interesante entrevista.



¿Qué esperan @MorenaSenadores para renovar su coordinación?



Ya lo dijo @lopezobrador_. Es #TiempoDeDefinicionespic.twitter.com/4xZNwpWZ0q — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) June 24, 2020

Nunca me voy a confrontar: Monreal a Ackerman

Nunca me voy a confrontar con quienes simpatizamos en la construcción de este movimiento (Morena), no me voy a generar condiciones de confrontación con nadie, aseguró el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

A través de un mensaje emitido en sus redes sociales, el senador subrayó que respeta la forma de pensar y actuar de todos los integrantes del movimiento, por lo que no generará ninguna confrontación.

La lucha y los principios nos unen, señaló, por lo que tenemos que actuar con seriedad y responsabilidad para defender lo que creemos e impulsar la profunda transformación que encabeza el Presidente de la República.

La experiencia histórica nos ilustra sobre los grandes movimientos transformadores, pero también demuestra que la lucha de facciones los destruye. Nunca me voy a confrontar con mis compañeras y compañeros del movimiento social que tanto nos costó construir. pic.twitter.com/Y0DpfPc5up — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 24, 2020

Monreal informó que se reunió con el Presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, para revisar la agenda legislativa del próximo Periodo Extraordinario de Sesiones que se llevara a cabo los días lunes 29 y martes 30 de junio.

Recodó que buscan armonizar y actualizar parte de la legislación secundaria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), antes de su entrada en vigor el próximo 1° de julio.

Agregó que el Senado está encaminado a fortalecer la legislación reglamentaria para que los empresarios estén en una ventaja natural y que los tres países que integran el convenio estén las reglas similares.

Lejos de buscar contradicciones internas en nuestro movimiento, debemos impulsar la fuerza del país para enfrentarnos a la etapa post Covid-19, y continuar apoyando las acciones del gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el morenista.

Comentó que visitó al Ejecutivo a quien vio de muy buen ánimo, con una actitud muy positiva, optimista y muy firme en la toma de decisiones.

Con información de Gabriel Xantomila | El Sol de México