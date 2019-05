Acuerdan Segob y FMI fomentar el crecimiento

Fomentar un crecimiento inclusivo para crear oportunidades a favor de todas las personas sin importar su condición social para que logren una mejor calidad de vida, fue el tema central de la conversación que sostuvieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

En las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), la encargada de la política interna del país mencionó que en virtud de que las economías están globalizadas, se requiere sin duda de la cooperación de la comunidad internacional para combatir los flagelos que afectan a nuestras sociedades.

Indicó que para lograr estos objetivos, el Gobierno de México necesita el apoyo internacional y hemos cambiado la política en ese sentido, hemos llegado a acuerdos que antes eran impensables con organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para que nos apoyen a superar las crisis de derechos humanos que enfrenta México”, subrayó.

En el encuentro, la funcionaria federal conversó con la directora gerente del FMI sobre los retos que tiene México, cómo este Gobierno los está atendiendo, y cómo la dependencia a su cargo ha dejado atrás su talante autoritario, “para convertirse, en los hechos, en la Secretaría que promueve la gobernabilidad del país y que defiende y protege los derechos humanos”.

También, abordaron temas sobre la erradicación de la violencia y corrupción, desapariciones forzadas, feminicidios y legalización de la mariguana, entre otros.

Sánchez Cordero aseguró que la carrera de Christine Lagarde es motivo de orgullo para las mujeres . “Estos logros, como mujeres, han sido producto de un doble esfuerzo”, al referir que Gobernación está encabezada por una mujer.

Finanzas Desarrollo económico detona igualdad social y reduce violencia: Lagarde

Por su parte, Christine Lagarde expresó que lo que hacen ambas son pilares indispensables de lo que todos aspiran, que es que los pueblos sean mejores. “No existe un crecimiento, si no existe la seguridad; no hay crecimiento si no hay estabilidad económica”.

“Usted tiene una tarea monumental y realmente la respeto por haber tenido el valor de decir que sí, cuando se le ofreció este trabajo porque usted tiene una responsabilidad inmensa con relación al país, pero también con relación a todas la niñas del mundo que la ven, que la admiran, que no nada más ocurre en México, sino que esto también ocurre en muchos países”, aseveró Lagarde.

Más tarde, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, reconoció que al gobierno federal “se le ha pasado la mano y fuerte” con las medidas de austeridad, por lo que buscarán que se reconsidere revertirlas.

“Creo que debemos ser mucho más racionales. Así como hemos visto que hay mucha corrupción, también hemos visto que hay iniciativas muy buenas. Estamos presionando para que se reconsidere y no caigamos en los excesos”, declaró en el Women’s Forum Americas 2019.