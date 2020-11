Acusaciones de Rosario N son falsas y sin sustento: Videgaray

El exsecretario de Hacienda en el sexenio pasado, Luis Videgaray Caso, dijo que son falsas las acusaciones que hizo en su contra la defensa de Rosario N al tratar de involucrarlo en la Estafa Maestra, y afirmó estar dispuesto a atender el llamado de la autoridad competente, y contribuir así al esclarecimiento de la verdad.

“El mecanismo de moda de, me salvo culpando a Videgaray, tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”, advirtió a través de un comunicado que posteo en sus redes sociales fechado en Cambridge, Massachusetts.

El exsecretario aseguró que durante su gestión al frente de la Secretaria de Hacienda, (diciembre de 2012 a septiembre de 2016), nunca fue jefe de Rosario N. “Como compañeros de gabinete fuimos pares, y nunca hubo relación de subordinación entre nosotros, ni ella, ni sus colaboradores, recibían instrucción de mi parte”.

Mis comentarios a la opinión pública con motivo de las declaraciones del Lic. Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la Maestra Rosario Robles Berlanga. pic.twitter.com/i7BG3PbJrS — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) November 24, 2020

Entiendo, dijo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos grave, “sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad”.

Al referirse a las declaraciones del abogado Sergio Arturo Ramírez, quien dijo que Rosario N se apegó al criterio de oportunidad para revelar que él orquestó el desvío de recurso para campañas del PRI, Videgaray sostuvo que dichas acusaciones carecen de sustento.

“Rosario podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada Estafa Maestra, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo. Como servidor público siempre actúe dentro del marco legal”.

El exsecretario explicó que las ampliaciones del presupuesto que recibieron la Sedesol y la Sedatu (de las que Rosario N fue secretaria), o cualquier otra dependencia mientras fue secretario de Hacienda, “ocurrieron siempre con estricto apego a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y el resto de la normatividad aplicable, y siempre para programas y acciones de política pública con fines lícitos.

“La ejecución de gastos, y la correspondiente rendición de cuentas, fue responsabilidad exclusiva de cada dependencia de la SHCP” señaló.

Por lo que hace a su paso por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Videgaray Caso afirmó que nada tiene que ver con el manejo de recurso públicos de otras dependencias. “Es un sinsentido pretender involucrarme en presuntos desvíos de recursos de otras áreas de gobierno para fines ilícitos en los años 2017 y 2018, en los que fui titular de la SRE.

El excanciller dijo que las afirmaciones de su excompañera de gabinete ponen en evidencia la falta de escrúpulos y lógica de estos señalamientos, al tiempo que reafirmó que la nueva estrategia legal de Rosario N es errada e inmoral, y en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente.

Finalizó diciendo que está dispuesto a atender el llamado de la autoridad competente, y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Anunció que acudirá a instancias jurídicas para defender su honorabilidad. “El mecanismo de moda de me salvo culpando a Videgaray, tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”.