Acusan a Gobierno federal de "maquillar" cifras sobre casos de coronavirus

Distintos actores en la política mexicana acusaron al Gobierno federal de maquillar cifras con respecto a los casos confirmados con Covid-19, así como que de estar "pasmado" ante la propagación que se está dando en el mundo y el costo que esto podría afectar a la vida de muchos mexicanos.

Por un lado, el presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal del Senado, Samuel García Sepúlveda, acusó al Gobierno federal de maquillar las cifras de los casos por Coronavirus en el país y reprobó que los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Salud minimicen el problema del contagio, incluso, poniendo a México como opción de los vuelos de Europa bloqueados desde ayer en Estados Unidos.

“Hace unos días —y asumo total responsabilidad de lo que voy a decir —, platicando con funcionarios y médicos del ISSSTE, me decían que ellos están ordenados a registrar todo como influenza, aún y que les lleguen con síntomas claros de coronavirus, la orden es: ‘tú registra todo como influenza’”, denunció.

“Por eso no es raro que aparezcan solamente cinco, siete, 11 casos, están maquillando los datos y lo peor, en las mañaneras no les dan la importancia debida, sigue el presidente hablando de abrazos”, agregó.

Al coincidir, la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD criticó el Gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de estar "pasmado" y no actuar para contener la propagación del COVID-19 en el país.

En voz de su dirigente nacional Ángel Ávila Romero, el PRD reprochó que contrario a otros países, México ha ocultado las verdaderas cifras de contagios por el nuevo brote de Coronavirus en el mundo y ha evitado implementar medidas estrictas y realizar pruebas de detección pese al riesgo latente.

“Mientras diversas naciones toman acciones muy drásticas para tratar de contener la propagación del virus, que van desde la cancelación de vuelos internacionales, el cierre de fronteras, la suspensión de eventos masivos de espectáculos, deportivos y restricciones para los ciudadanos, el gobierno mexicano sigue pasmado sin acciones concretas y sin informar verdaderamente a los ciudadanos sobre la situación”, expresó Ávila Romero.

El Coronavirus no es un tema el cual lo debamos tomar a la ligera como lo está tomando el Gobierno Federal, esto es real, y parece que no les importa la salud de millones de mexicanos.



No podemos seguir hablando de abrazos, esa estrategia no sirve, hay que ponerse a trabajar. pic.twitter.com/ByVuoyl3Dg — Samuel García (@samuel_garcias) 12 de marzo de 2020

En este tenor, apuntó que los contagios que se han detectado no hayan sido por intervención de las autoridades sanitarias, sino porque los pacientes acuden directa y voluntariamente a los hospitales.

Además, lamentó que México no esté preparado ni médicamente ni con equipo especializado para contener la propagación del virus.

“Es absolutamente poco creíble que el Gobierno diga que México, siendo un país tan amplio y tan grande con miles de llegadas de vuelos internacionales, tenga solamente 12 casos, mientras países más pequeños como Filipinas han registrado 52 y Costa Rica 19. Pareciera ser que el Gobierno no quiera hacer pruebas en los Aeropuertos y en las Terminales, para no aceptar la propagación de este peligroso virus”, coincidió con el senador emecista, Samuel García.

“Ese es el nivel de 4T que hoy tenemos, que no sólo dejó al país sin medicamentos, sin vacunas, sin restricciones, sin seguridad. Encima trae el broncón de que elimina el Seguro Popular, no echa a andar el INSABI, y a ver cómo nos va con las camas, los medicamentos, cuando esto aflore porque aunque Salud diga que son 11 casos todos tenemos ya (conocimiento) de cinco, seis o 10 de nuestras ciudades, que están siendo confirmados en hospitales privados, que ya están contagiados”, añadió el de Nuevo León.

¿De verdad @lopezobrador_ cree que en México solo hay 12 casos detectados de #Covid_19, mientras en Filipinas hay 52 y Costa Rica 19?

¿Están tratando de ocultar algo? ¿Qué se hizo en enero y febrero para prepararnos a la llegada de este virus? ¿Solo lavarnos las manos? — Angel Avila (@AngelAvilaPRD) 12 de marzo de 2020

Desmiente un caso

En conferencia de prensa, el senador por Nuevo León, García Sepúlveda apuntó que en Nuevo León, donde sólo se ha reportado un caso por la Secretaría de Salud estatal, la cifra sería de 7 confirmados en hospitales de la zona metropolitana.

“Hoy en Nuevo León ya conocemos más de 7 casos y Salud tan sólo ha dicho un caso, por eso es momento que el Gobierno exagere y ponga medidas de protección en todo México antes de que acabemos como Italia, Irán y no se diga China”, comentó.