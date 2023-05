Adán Augusto acusa a conservadores de mentir sobre incendio en Deer Park

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acusó a los “conservadores” de mentir respecto a un supuesto incendio ayer en la refinería de Deer Park, en Texas, la cual fue adquirida por Pemex en enero de 2022.

A través de su cuenta de Twitter, el encargado de la política interior del país acusó a los adversarios políticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de divulgar la noticia falsa como una estrategia para desacreditar a la actual administración.

Como hicieron los medios de comunicación una vez que Pemex dio información sobre el incidente, el secretario de Gobernación indicó que éste no afectó a la planta de la paraestatal nacional, sino a una cercana propiedad de Shell.

“Los conservadores siguen casados con su estrategia de noticias falsas: esta vez inventando un incendio en Deer Park (PEMEX), cuando lamentablemente se quemaba una planta de @ShellDeerPark cercana”, escribió.

“No se les quitan las ganas de desinformar, porque no tienen nada que proponer”, finalizó.

El mencionado por López Hernández se refiere al incendio registrado ayer en las inmediaciones de la refinería Deer Park en la ciudad de Houston, el cual medios estadounidenses reportaron inicialmente que se trataba de las instalaciones propiedad de Pemex.

Sin embargo, minutos más tarde, la compañía mexicana emitió un comunicado en el que aclaró que el hecho habría ocurrido en la planta petroquímica de Shell que se encuentra en las cercanías, por lo que ambas petroleras se encontraban trabajando para extinguir el fuego.

Como resultado del incendio sólo se conoció que dos personas resultaron heridas, mientras que el resto de los trabajadores de la planta fueron evacuados, según reportó la cadena de televisión local KHOU-TV.