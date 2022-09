Adán Augusto López pide a senadores morenistas dejar pugnas y aprobar reformas de GN

El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández se disculpó por haber dejado plantados a los senadores de Morena durante su reunión Plenaria de la semana pasada, y luego los llamó a dejar las pugnas internas, las rencillas al interior del grupo, para aprobar la reforma para permitir que la Guardia Nacional sea tutelada por el Ejército.

“Ustedes son legisladores de un movimiento y que las siglas no nos dividan, que nos unan y nos hermanen y que no haya diferencia entre nosotros”, pidió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López a los senadores de la bancada de Morena a quienes mencionó que “a veces es mejor no voltear para atrás para no convertirse en estatuas de sal, pero también, al menos a mí me gusta reconocer cuando nos hemos equivocado, cuando nuestro interlocutor no tiene la razón, también con toda la franqueza lo decimos”.

Reunido con los senadores de Morena para tratar los temas de la agenda legislativa, el segundo hombre en importancia del gobierno de la República, manifestó que no hay puga con el senador Ricardo Monreal, pues solo dijo que es el compañero rebelde.

“Y en el caso del Senado de la República pues sí hay una comunicación institucional y fluida, la hay, con Ricardo, que es no nada más nuestro amigo y compañero, a veces es como el compañero rebelde, pero eso es a veces nada más”.

Les recordó que no se les olvide que el cargo que tienen se lo debe al movimiento del presidente López Obrador, que ahora los necesita unidos, aunque haya un rebelde (Ricardo Monreal)

Asimismo, expresó que se ha ido perdiendo la batalla contra la inseguridad, porque los otros gobiernos no fueron capaces de fortalecer y profesionalizar a las policías, por eso se necesita que la Guardia Nacional se militarice.

Además, rechazó que haya un pacto con Alejandro Moreno (Alito), presidente del PRI, para detener el proceso penal en su contra por enriquecimiento ilícito a cambio de la iniciativa que presentó una diputada de su partido para prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028 en tareas de seguridad pública.

Ante los medios de comunicación, después de una reunión con la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto (la tercera corcholata de Andrés Manuel) declaró que tenía ya tiempo que no veía o conversaba con el dirigente priista y diputado federal, hasta el día en que entregó el 4º Informe de Gobierno en San Lázaro, el jueves pasado.

“Sí salude, efectivamente, a Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas, pero este no es un asunto de enemistades y el uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos y opiniones.

“No conozco la iniciativa, luego entonces no puedo influir en algo que no conozco. Que el gobierno federal no es, esos tiempos ya pasaron, pues ni agente del Ministerio Público ni fiscal, pero la investigación en el caso de hechos de probable carácter delictuoso o no, su investigación judicial no corresponde a la esfera del Ejecutivo Federal”, enfatizó.

Adán Augusto señaló también que tampoco ha hablado con Layda Sansores, gobernadora de Campeche, luego que esta anunció este martes que no difundirá por ahora más audios que involucran a ‘Alito” Moreno, presidente del PRI, en escándalos de aquella entidad de su mandato como gobernador.

El funcionario federal, no quiso hablar sobre el anuncio del PAN y del PRD de suspender “temporalmente” la alianza que tenían con el PRI mediante la coalición Va por México. “No conozco ese anuncio, entonces luego no opino de algo que no conozco”, indicó.