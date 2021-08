Adela Piña se deslinda de la CNTE

Adela Piña Bernal, titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) de la Secretaría de Educación Pública, aseguró que las plazas y estímulos a los docentes se asignan con imparcialidad y legalidad.

El Sol de México publicó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador designó a la excoordinadora de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la Ciudad de México, al frente de la unidad que asigna plazas y entrega estímulos a más de 1.6 millones de maestros a Piña Bernal. La ahora funcionaria se deslindó de la organización magisterial disidente.

“Si bien me desempeñé como representante magisterial de la Sección 9, en la Ciudad de México, es necesario señalar que desde el año 2014 no tengo algún tipo de relación o vínculo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”, dijo.

Piña Bernal dijo que coincide con el presidente López Obrador en el sentido de que "no ceder ante el chantaje de individuos y grupos de interés que poco contribuyen a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes".

Refirió que fue la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, quien la designó como titular de la unidad, desde donde se ha conducido con imparcialidad.

“Afirmo que desde que asumí la titularidad de la Usicamm me he conducido y me conduciré siempre con imparcialidad, legalidad y con la firme convicción de combatir la corrupción manifestada en el uso y mercantilización de las plazas docentes y directivas”.

Comentó que ese órgano busca promover el desarrollo del personal docente mediante opciones de profesionalización.