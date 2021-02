Adelfo Regino, titular del INPI, da positivo al Covid-19

Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) dio positivo a Covid-19.

A través de sus redes sociales, informó que luego de presentar algunos síntomas, se realizó la prueba y ésta resultó positiva.

➡️ Gutiérrez Müller responde a Manuel Clouthier: "Con la salud no se juega"

Por lo que dijo que, se mantendrá aislado y tomando los medicamentos que le han indicado.

Al presentar algunos síntomas, me he realizado la prueba de #COVID19 y he resultado positivo.



Me mantendré aislado y estaré tomando los medicamentos que me han indicado.



Seguiremos luchando por la vida y por la transformación de México!



Cuidemos la salud de nuestros pueblos! — Adelfo Regino Montes (@DEELAYUUK) February 2, 2021

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Agregó también que desde el INPI se seguirá luchando por la vida y cuidando la salud de los pueblos indígenas.

El día de ayer, Adelfo Regino sostuvo una reunión con titulares del Poder Judicial del estado de Oaxaca, para evaluar el convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones, así como para generar acciones conjuntas que permitan desarrollar un sistema de justicia pluralista en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas.