Adjudicación directa de refinerías es asunto del Congreso de Tabasco: Monreal

El PAN calificó como “delicado’’ la adjudicación directa de obras en prácticamente todos los casos de la construcción del Tren Maya y la refinería en Tabasco, donde el Congreso local cambio la Ley de Adquisiciones de obra pública, “lo que abre la puerta a la corrupción. El llamado es, a toda la fuerza política, a que se dé marcha atrás’’, afirmó el coordinador parlamentario Damián Zepeda.

En respuesta, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo: “no sé lo que pasó, leí lo del Congreso local, pero trato de no inmiscuirme en asuntos de otras autoridades y de otros poderes, porque no queremos que hagan lo mismo con nosotros’’.

Entrevistados por separado, luego de concluir la reunión de la Jucopo, Damián Zepeda explicó que las licitaciones públicas generan competencia, transparencia y se elige la mejor obra en precio y calidad y esto evita corrupción. “Si se permite que se pueda contratar a quien se quiera en cualquier obra y en cualquier contrato, se puede contratar a los amigos y ahí es donde se generan los espacios de corrupción’’.

Resaltó que el tema es de la máxima relevancia y será abordado en tribuna este martes durante la sesión. Son reformas que pasan desapercibidas pero que le generan un daño enorme al país. Estoy pidiendo que exista congruencia en el discurso del combate a la corrupción con los hecho s, asentó el panista.

“Eso es lo que hicieron en Tabasco, por más pretextos que tengan y no es casualidad que sea en un estado donde viene dos grandes proyectos de infraestructura del próximo gobierno: el Tren Maya y la refinería’’, refrendó Damián Zepeda.

Por eso, insistió, estamos exhortando al Congreso de Tabasco a que dé marcha atrás y más preocupante porque Morena tiene mayoría en 19 congresos a nivel local y si está práctica se la llevan a nivel nacional, le abren la puerta a la corrupción. “Es muy delicado’’, insistió.

En ese sentido, la respuesta del coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, fue que es un asunto del Congreso local. “Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de sacar todo por consenso y hasta este momento no ha habido nada fuera de lo normal, esperamos lograr por consenso todo e imponer mayoría. Creo en el diálogo, creo en que hay que agotar la conversación con todos los grupos parlamentarios. çç“No sé lo que pasó, leí lo del Congreso local, pero trato de no inmiscuirme en asuntos de otras autoridades y de otros poderes, porque no queremos que hagan lo mismo con nosotros. Entonces, era una facultad y una decisión del Congreso local de Tabasco. No tenemos ningún comentario, respetamos su decisión de acuerdo con la ley’’.

