Admite AMLO que otorgó adjudicaciones directas a Rioboo; “fueron auditadas”, aclara

Ticul, Yucatán.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), aceptó que sí otorgó adjudicaciones directas a la empresa Rioboo S.A de C.V por el proyecto de los segundos pisos en el Periférico.



Sin embargo, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México aclaró que los contratos fueron auditados varias veces y el financiamiento fue subsidiado por Banobras, del cual era director el expresidente Felipe Calderón en ese entonces.

Lee también: Tercer debate fue visto por 10.7 millones de personas, la cifra más baja de los encuentros

"Fue otorgado de conformidad con la ley y auditado muchas veces, miren el fideicomiso que manejó el dinero de los segundos pisos que yo construí, estaba en Banobras. Saben quién era el director de Banobras, Felipe Calderón. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, por eso repito que me pueden llamar peje, pero no lagarto", explicó en entrevista en Ticúl, Yucatán.

Detalló que esa misma empresa tiempo después fue contratada para construir los segundos pisos en el Estado de México, cuando se privatizó el proyecto de infraestructura.

López Obrador comentó que esto no le va a afectar, pues "este arroz ya se coció" pese a las calumnias de Ricardo Anaya Cortés, a quien le agradecerá después porque gracias a la ruptura entre él y el presidente Enrique Peña Nieto, la mafia del poder no logró pactar un candidato.

Aunque las encuestas lo favorecen, no se va a dormir en la hamaca y apretará el itinerario en estas últimas dos semanas, en las que efectuará los cierres en los 32 estados de la República.

Ve ahora: Aspirantes a la presidencia desperdician su último debate

“No soy corrupto”

"Te has convertido Andrés Manuel en lo que tanto criticabas. Como los del PRI, ya tienes tus contratistas favoritos", le dijo anoche Ricardo Anaya durante el último debate entre los candidatos presidenciales.

Anaya mostró una foto de López Obrador con José María Rioboó, un poderoso constructor que hizo varias obras cuando AMLO fue jefe de Gobierno de Ciudad de México entre 2000-2005.

"¿Sí o no? Cuando fuiste jefe de Gobierno le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso por 170 millones de pesos?", espetó Anaya, a lo que López Obrador respondió: "No, no tiene sentido lo que planteas, te digo que no. Yo no soy corrupto (...) No soy corrupto como tú".

Anaya retó al izquierdista a renunciar si demuestra que su denuncia.

Pero documentos de un fideicomiso que manejaba la infraestructura vial durante la gestión de AMLO, vistos por Reuters, revelan que los contratos dados a Rioboó sí fueron por adjudicación directa, como a otros contratistas.

Por su parte, Verificado MX también confirmó que, de acuerdo con documentación oficial del Gobierno de la Ciudad de México, la compañía Rioboo sí recibió cuatro adjudicaciones directas por un monto de 171 millones de pesos entre los años 2002 y 2005, todas para la construcción del Segundo Piso del Periférico, dos de ellas cuando López Obrador ya había dejado el cargo de jefe de Gobierno capitalino.

El Grupo Rioboó no respondió de inmediato a las solicitudes de información por parte de Reuters sobre las adjudicaciones de contratos y si había perdido en una licitación para la construcción de pistas en el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, como dijo Anaya.

"Rioboó participó para el proyecto de las pistas del Nuevo Aeropuerto. No le asignaron el contrato, pero fue hasta que perdió que fueron juntos, él y Andrés Manuel, a hablar pestes del proyecto y proponer que se construyera en otro lugar", dice la denuncia de Anaya en la página debate2018.mx.

En noviembre del 2015, AMLO subió en su cuenta de Facebook como presidente del partido Morena, que se había reunido con el constructor para revisar la propuesta alterna del nuevo aeropuerto, cuyo costo estimado es de 13 mil 300 millones de dólares.

A lo largo de su campaña ha dicho desde que va a parar la obra en marcha hasta que la revisará con detalle porque argumenta que es muy costosa y se está levantando en un lugar que se hunde. En su lugar dice construirá dos pistas adicionales en un aeropuerto militar.

||Con información de Reuters y Verificado MX||