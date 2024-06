Adrián Rubalcava se reúne con Claudia Sheinbaum en búnker de Morena

Adrián Rubalcava, senador electo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se reunió en la casa de transición de Morena con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“No tenía ninguna intención de venir hoy, me citaron no se para qué, ahorita que salga les comento”, dijo el ex alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava.

Esta reunión duró aproximadamente una hora y se dio previo al encuentro que sostendrá mañana Sheinbaum con diputados de Morena, tanto en funciones como reelectos y electos.

Política Sheinbaum se reunirá con diputados de Morena y aliados para trazar ruta de reforma al PJF

La cita es en el World Tride Center en la Ciudad de México a las 9:00 horas y se abordará el plan de trabajo sobre el paquete de iniciativas de reforma constitucionales que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la del Poder Judicial de la Federación (PJF), así como las iniciativas de Sheinbaum Pardo en materia social y anticorrupción.

Este lunes, la virtual presidenta electa reveló los resultados de una encuesta elaborada por Morena y otras dos empresas privadas, que indican que del 77 al 83 por ciento de las personas consultadas, respaldan la iniciativa de reforma judicial.

El senador de Morena, Ricardo Monreal y el diputado Ignacio Mier, serán quienes informen los estados en donde habrá foros informativos para conocer esta iniciativa de reforma al poder judicial y los horarios correspondientes.