Advierte Polevnsky que ella es la líder de Morena

Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no resuelvan sobre si es válido o no el Congreso Nacional Extraordinario del pasado 26 de enero, “yo sigo siendo la dirigente nacional de Morena y no el diputado federal con licencia, Alfonso Ramírez Cuéllar”, dijo Yeidckol Polevnsky.

En conferencia de prensa, la secretaria general en funciones de presidenta reiteró que la elección de Ramírez Cuéllar por seguidores de la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, no es legal, porque no tienen atribución para convocar a un Congreso Nacional, además de que no contaron con quórum y su nombramiento no tuvo mayoría.

Por otro lado, Yeidckol Polevnsky señaló que preparan un encuentro con los magistrados electorales que resolverán la impugnación.

“Va hacer muy importante hoy (ayer) me voy a organizar con mis compañeros para que vayamos a hacer la visita para el tema. Visita de oídas como se dice, qué tienes que ir a reunirte con cada magistrado presentarle tus alegatos y postura, tu posición para que ellos la tengan”, explicó.

Indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) “tiene la obligación de recibir documentos de todo mundo”, pero se dijo convencida que al cotejarlos con los estatutos de Morena le darán la razón a ella como secretaria general en funciones de presidenta.

También, explicó que hasta el momento el INE les ha retenido 75 por ciento de las prerrogativas de los meses de enero y febrero.

Por otro lado, adelantó que ha habido acercamientos de priistas que buscan candidaturas de Morena en Hidalgo y Nuevo León, lo cual ve con buenos ojos. Además dijo que si esos militantes ganan las encuestas internas, podrían contender bajo sus siglas, pues según ella “en Morena no hay dedazos”.

“El estatuto dice que está abierto y que pueden venir todos los que quieran. Nosotros tenemos mucha gente que ha venido de otros partidos y que ha abrazado la Cuarta Transformación con mucho mayor compromiso y entrega que aquellos que se supone venían de acá”, enfatizó.