Advierten escala masiva de violación de DH en materia económica y social

Senadores advierten una escala masiva de violación de derechos humanos en materia económica y social; “estamos en el umbral’’ donde miles de personas perderán su empleo, su seguridad social, el sustento y consecuentemente se pule un “banquete’’ para la delincuencia organizada y delincuencia común ante la vulnerabilidad de la población.

En lo anterior coinciden el senador Emilio Álvarez Icaza y la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. “Hay gente que ya tiene hambre y es difícil acceder a los alimentos’’, dicen.

Política Senado aprueba en lo general y particular Ley de Amnistía

En declaraciones por separado a El Sol de México, la senadora de Guanajuato destaca que cuando hay conflictos económicos estos se trasladan a conflictos sociales, se convierte en inseguridad en municipios donde se estaría “puliendo’’ a la delincuencia organizada un “banquete’’ para utilizar la vulnerabilidad de las personas.

“Y más con la aprobación de la Ley de Amnistía, que no es agenda del país, sino capricho del Ejecutivo, pues hay que sumar más negritos al arroz’’, dijo la panista.

Reynoso Sánchez explicó que después de la crisis sanitaria viene la crisis económica, lo que sucederá de no tomarse las medidas necesarias desde el Ejecutivo federal, y más sino cede en sus proyectos faraónicos que son tirar recursos y no pensar en inversión. “Lo único que va a provocar que esta crisis económica no solamente se agrave, sino que tarde años en la recuperación’’.

Al respecto, la senadora insistió en que se va a incrementar el desempleo, las empresas que no van a soportar mucho tiempos y a estas alturas se complica el poder sostener la planta laboral.

También, añadió, hay descuidado en los compromisos adquiridos con el T-MEC, por lo que urgió al Ejecutivo se manifieste para que no entre en vigor el junio, sino que se formalice hasta enero de 2021.

Sobre el mismo tema, el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza resaltó una escala masiva de violación de derechos humanos en materia económica y social y frente al umbral donde mucha gente perderá su empleo, pierde su fuente de sustento, su seguridad social, y con eso se pone en riesgo el ingresos de miles de familias.

Con lo anterior, estabilidad de niñas niños y jóvenes para continuar sus estudios, muchos adolescentes dejarán la escuela para buscar el sustento familiar, habrá incremento de violencia doméstica y de robos.

Aceptó que la crisis económica tendrá rebote preocupante en materia de inseguridad. Los derechos económicos y sociales están gravemente amenazados, hay gente que ya tiene hambre y es difícil acceder a alimentos, en algunos lugares no hay y en otros aumentos de hasta del 100 por ciento, inclusive tortilla. Hay menos ingresos y todo es más caro, subrayó Álvarez.

“Son miles de jóvenes que no han vivido eso y hay preocupación, el Gobierno federal y de los estados tendrían que estar trabajando en programas de abasto popular porque seguramente hay gente con mucha hambre’’, insistió el senador experto en derechos humanos.





Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny