Afirma Salgado Macedonio que no se va del INE hasta que se lleve la candidatura

En un mitin a las afueras del INE, el aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio amagó con no retirará el plantón que instaló la tarde de este domingo junto con sus seguidores, hasta que el árbitro electoral le dé la candidatura.

“Nosotros aquí vamos a estar y no nos vamos a ir hasta que nos llevemos la candidatura que es del pueblo”, dijo Salgado quien este domingo llegó en una caravana de camionetas procedente de Iguala, Guerrero.

Política Morena mantiene estrategia jurídica para devolución de candidaturas

Al subir al templete instalado en la entrada principal del Instituto, Salgado amenazó nuevamente que, si el árbitro electoral le quita la candidatura, “el INE va caer” junto con él, y subrayó que no va a permitir que le “roben” la candidatura, pues dijo que este instituto no puede ser jugador en las elecciones.

Asimismo, insistió en su amenaza en torno a que no permitirá que haya elecciones si no es el candidato. “No va a haber elecciones” dijo Salgado, mientras subrayó “no le tenemos miedo a Lorenzo (Córdova)”.

Aseguró que en el INE está tratando de buscar una salida para resolver este conflicto ante la devolución del asunto de parte del Tribunal Electoral e insistió en su amenaza al decir que se acordó en Morena que, “si no voy en la boleta no hay elecciones en Guerrero”.

También, subrayó que va a iniciar un juicio político contra los siete consejeros electorales, pues enfatizó que “le tenemos que poner un hasta aquí al INE” y la única salida que tiene es la salida jurídica y a través de ella, “se las ganamos”.

En este sentido, dijo que si no le dan la candidatura “los vamos a volver a impugnar y les vamos a volver a ganar”, mientras aseguró que “yo no fui precandidato, fui coordinador”, por lo que no pudo faltar a las normas electorales al no rendir sus gastos de precampaña.

Desde Acapulco, la caravana de Félix Salgado Macedonio llegó a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México. Foto Laura Lovera | El Sol de México A bordo de su combi, Salgado Macedonio arribó a las instalaciones del organismo electoral, en donde realizó un mitin acompañado de sus simpatizantes. Foto Daniel Galeana | El Sol de México En el lugar ya lo esperaban simpatizantes. Foto Laura Lovera | El Sol de México Foto Laura Lovera | El Sol de México Foto Laura Lovera | El Sol de México Ahí comentó que esta caravana es por la democracia, luego de que el INE acordó quitarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero. Foto Laura Lovera | El Sol de México "La candidatura nos la tienen que regresar, es nuestra", dijo Salgado Macedonio. Foto Laura Lovera | El Sol de México

Finalmente, acusó que el INE en Guerrero tiene intereses con la extrema derecha, mientras dijo que el órgano electoral le tiene “saña y fobia”; pero expresó que “no saben con quién se metieron”, amagó.

A las 19:00 horas se tiene previsto un mensaje de parte de Mario Delgado, líder nacional de Morena, junto con Salgado Macedonio y Raúl Morón, el otro aspirante morenista sancionado con la cancelación de la candidatura, por no entregar sus gastos de precampaña.