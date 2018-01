Agotado, el régimen político actual en México: Anaya

El régimen económico, político y social actual en México está agotado: con el último lugar en corrupción en América Latina, “somos ya el país más desigual -en el que la brecha entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen nada es mayor- de todos los países de la OCDE”, una precarización dramática del salario, una deuda externa superior al 50% del PIB y “para rematar” con el 2017, el año más violento de los últimos 20 años, acusó aquí en Durango, Ricardo Anaya Cortez, precandidato de la coalición Por México al Frente integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, tras lanzar un llamado a cambiar este estado de cosas que -dijo- “sí es posible”.

Ante la militancia de estos institutos políticos y sus dirigencias locales, Anaya Cortez afirmó que está claro que el candidato del PRI, José Antonio Mead, “va en un lejanísimo tercer lugar, no tienen absolutamente ninguna posibilidad” de triunfo, de ahí el exhorto a la sociedad mexicana a la apuesta por la opción que representa la coalición opositora integrada por el PAN-PRD-MC.

“Yo ya he sido afectado por la calumnia y la difamación, así es como se las gasta el sistema, pero estoy convencido que les vamos a ganar, que va a haber un triunfo de la democracia en nuestro país, va a haber un cambio profundo que es lo que México necesita”, apuntó el precandidato presidencial.

Y, afirmó que va a ganar las elecciones aquí en el estado de Durango en donde “estamos logrando una coalición muy robusta, el Frente no solamente estará al nivel nacional sino también en lo local, estoy convencido que habrá un gran resultado en Durango”.

México necesita un cambio, agregó el ex líder nacional del PAN, aunque advirtió: “pero también hay que decirlo con claridad, no a cualquier clase de cambio, a México no le conviene un cambio hacia el pasado, repleto de locuras”.

Y dirigiéndose al precandidato de la coalición integrada por Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, acusó: “Este señor no se equivoca del todo en el diagnóstico, tiene razón cuando dice que hay pobreza, violencia, inseguridad, corrupción; el problema es que una y otra vez plantea la solución equivocada, porque sus ideas son ideas muy viejas, ideas antiguas y que además han fracasado en el pasado”.

Y ejemplificó: “Todavía el día de ayer insistió en que el camino para recuperar la paz y la tranquilidad es pactar con los criminales, perdonar a los narcotraficantes, esa es una idea muy vieja, eso exactamente se planteó en Colombia hace más o menos unos 25 años y fracasó”.

Anaya Cortez insistió en que México necesita un cambio, “sí, pero no cualquier clase de cambio, necesitamos un cambio inteligente, un cambio con visión de futuro”.

Por ello, afirmó que esa es la idea, “el espíritu detrás de la coalición que con intelectuales, académicos, organizaciones de la sociedad civil, decidimos formar PAN-PRD-Movimiento Ciudadano”.