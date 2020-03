Agradece AMLO a Argentina por permitir la repatriación de mexicanos

El titular del Ejecutivo agradeció al presidente de Argentina, Alberto Fernández, por abrir sus fronteras y permitir la repatriación de mexicanos varados debido a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

“Quiero agradecerle al presidente de Argentina porque tenía cerrado su espacio aéreo y nos permitieron que aviones de la Fuerza Aérea aterrizaran para traer paisanos nuestros y también llevar argentinos, con todo el cuidado sanitario”, reiteró.

Mundo

Bajo ese contexto, el Presidente anunció que ordenó a la Fuerza Aérea Mexicana a preparar un vuelo para repatriar al grupo de mexicanos varado en ese país a causa de la crisis generada por el coronavirus.

Hasta el corte del 20 de marzo y tras la contingencia del COVID-19 que ha provocado el cierre de fronteras y cancelación de vuelos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ha repatriado a mil 153 mexicanos que estaban varados en 10 países latinoamericanos.

Detalló que se trata de 88 mexicanos que estaban en Argentina; 12 de Bolivia; 100 de Chile; 710 de Perú y 7 de Venezuela, entre otros.

Por otro lado, López Obrador evadió dar una opinión sobre los cargos que Estados Unidos hizo sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, externó que uno de los principios fundamentales de la política exterior de México es la “no intervención”.

Por lo que decidió no opinar al respecto, “vamos a ver qué fue lo que sucedió. Para no equivocarnos, lo mejor es apegarnos a lo que establece nuestra Constitución, la no intervención”, dijo.