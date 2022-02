Agradezco a AMLO su deferencia y la expresión de las puertas abiertas: Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, agradeció la deferencia y la expresión de las puertas abiertas de Palacio, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras sus declaraciones de que “es parte fundamental del movimiento Morena”, pues dijo que es simplemente confirmar que él ha sido precursor desde hace 25 años del movimiento.

Sobre si se retomarán los cafés con el ejecutivo Federal, Monreal señaló que simplemente agradece el comentario y su actitud del Presidente de la República. “Inicié con él. Y le agradezco su deferencia y su expresión de las puertas abiertas de Palacio”.

“Como parte del Movimiento, siento que es un momento clave para mantener la unidad en Morena y tratar de hacer las cosas bien. Tenemos a veces diferencias, pero es parte de la pluralidad de la democracia”, señaló Ricardo Monreal.

Sobre si solicitará audiencia con Andrés Manuel, el coordinador de los senadores morenistas mencionó que “No. Claro, siempre le pido. A veces cuando termino el Periodo de Sesiones, o cuando inicio; a veces con el propósito de comentar la Agenda Legislativa lo he hecho, pero siempre me dicen o me derivan con el Secretario de Gobernación. Y está bien; no tengo ninguna dificultad”.

“El día 2, de los tamales, podría ser buen momento para departir con el Presidente otra vez. ¿No?”, señaló uno de los reporteros.

“El día 2 de la Candelaria, a todos les deseo que sea buen día, a todos los mexicanos y mexicanas. El día de la Virgen de San Juan de los Lagos, también es la fiesta grande en San Juan de los Lagos, donde asisto regularmente. Hoy no, porque estoy aquí. Pero Día de la Candelaria, día de reparto de tamales. Mañana les voy a invitar unos tamales a ustedes”, comentó Ricardo Monreal.

Por otro lado, Ricardo Monreal reiteró que él seguirá en su lucha contra los actos de impunidad en el estado de Veracruz, y que la extinción, que ahora se consumó, de la Comisión para investigar asuntos arbitrarios y de abuso de autoridad en Veracruz, “no se extinguen, ni las causas, ni menos las víctimas que ahí están”.

“Entonces, vamos a insistir a través de la justicia federal o a través de la Comisión Federal de Derechos Humanos, porque lo que sí sostengo es que es una barbaridad lo que se cometió y lo que se está cometiendo en Veracruz contra gente inocente, no me voy a desdecir”.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Dijo que una cosa es que no haya acompañado el Grupo a la celebración o a la conformación de esta Comisión aquí en el pleno, y otra que yo renuncie a mi posición personal de justicia para los veracruzanos que están detenidos inocentes, o que están perseguidos políticamente.

“No me voy a desdecir, aunque me quede solo en la causa”, reiteró.

Mencionó que la gente ha sufrido mucho, “ya basta. La gente ha sufrido bastante, ella y sus familias; y hay gente detenida que es inocente. No sólo el caso de José Manuel del Río, hay otras gentes que están detenidas privadas de su libertad y que están ahora clamando justicia.

“En ese sentido, en lo personal como senador, sin involucrar al Grupo Parlamentario, voy a seguir luchando política y jurídicamente para obtener su libertad, y de todos ellos”, advirtió.