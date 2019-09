Al ritmo de reguetón, Jesús Sesma asume liderazgo del Partido Verde en la CDMX

Al ritmo de tambores, trompetas, maracas, reguetón y arropado por su militancia que lo recibió entre aplausos y abrazos, Jesús Sesma Suárez rindió protesta como secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México.

"¡Chucho Sesma, Chucho Sesma!", gritaban los asistentes a su toma de protesta, hasta que éste se subió al podio ubicado al centro de su militancia, donde su dirigente nacional, Alberto Puente Salas, acompañado del diputado federal Arturo Escobar y el senador Manuel Velasco le tomaron protesta.

Al tomar el micrófono, el nuevo secretario general del partido Verde en la capital, llamó a todas las fuerzas políticas para velar por los intereses de los capitalinos y no sólo de quienes votaron por ellos en las urnas, con el objeto de construir una oposición orgánica, donde construimos, donde proponemos, donde damos beneficios tangibles a la gente.

“Una oposición racional, constructiva, orgánica, verdadera, real, que sume y construya, aquella que forman parte los ciudadanos hartos de lo mismo, que recorra las calles, las plazas públicas, en los hogares, que jamás buscará el perjuicio de nadie”, añadió.

Sesma Suárez rechazó ser “esa oposición irracional que sostiene que todo está mal porque no estamos en el poder” y señaló que el objetivo del Verde en la Ciudad de México será llevar todas las necesidades de la gente a las autoridades correspondientes, pues son dijo, “los que tienen el deber de escucharnos y trabajar por ustedes”.

Foto: Cortesía

Señaló que las prioridades del verde en la capital de México, se centrarán en seguridad, medio ambiente y vialidad; al tiempo que apuntó que dentro de la ciudadanía actualmente existe un ambiente de desconfianza, de inseguridad, principalmente dijo, para las mujeres, donde también existe mucha ignorancia pese a contar con los mejores colegios y escuelas del territorio nacional.

“Un verde que escucha a la gente que promueve su participación. Un verde que vigila y exige al gobierno para que se cumplan sus obligaciones y todo lo que ha prometido. Un verde respetuoso de la ley, de la naturaleza, de las personas, que entiende que hay diferentes formas de pensar, pero que también sabe que nadie debe de estar por encima de la ley”, añadió.

En su oportunidad, el dirigente nacional del PVEM, Puente Salas festejó el nombramiento de Sesma Suárez, y le resaltó “eso te lo has ganado (la secretaria general en la capital), lo has cosechado en el dia a dia, en saber debatir”. Señaló que el Partido Verde enfrenta un nuevo reto que no será sencillo, por lo que enfatizó “en esta nueva etapa de nuestro país, se requiere de un liderazgo como el tuyo aquí en la Ciudad de México”.

Veo una CDMX a la vanguardia, con servicios, con apoyos, pero al mismo tiempo a ciudadanos muy lejos de su gobierno, con desconfianza hacia sus gobernantes. #TomaDeProtestaCDMX pic.twitter.com/zN5zHv0zd5 — Jesús Sesma (@ChuchoSesmaPVEM) September 23, 2019

“El partido te habrá de acompañar en este nuevo reto en esta nueva etapa”, comentó.

En este nuevo proyecto de vida va a tener mucho éxito, va a trabajar cerca de la gente, impulsando proyectos ambientalistas como ha sido su vocación”, aseguró el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco quien también dirigió palabras a Sesma Juárez.

Por su parte los senadores del Verde también hicieron llegar sus mensajes. El senador Raúl Bolaños Cacho Cué afirmó: “estoy seguro que su trabajo será para que nuestro partido crezca y sea en beneficio del medio ambiente”. En tanto, la senadora Leonor Noyola le deso el mejor de los éxitos y sostuvo “no tengo duda que hará un trabajo relevante como secretario”.

Al evento también asistieron personalidades de la política como Roberto Gil Zuarth, la secretaria de Gobierno de la capital, Rosa icela Rodríguez, así como diputados federales y senadores del Verde Ecologista.