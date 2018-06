Alberto Cárdenas, exgobernador de Jalisco, se suma a campaña de Anaya

Alberto Cárdenas Jiménez, uno de los exgobernadores que apoyó desde el inicio de su campaña presidencial a Margarita Zavala, admite en entrevista que se sumará a Ricardo Anaya, siempre y cuando éste adopte las propuestas de la expanista.

El exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, anticipó que en los próximos días podría sumarse a la campaña del panista Ricardo Anaya Cortés, pero siempre y cuando el candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, se comprometa públicamente a retomar las propuestas de Margarita Zavala, entre ellas, reducir el presupuesto a partidos políticos y de senadores y diputados.

En entrevista con El Sol de México , quien fuera integrante del Consejo Político de Zavala, señaló que cada uno de los equipos de la excandidata independiente que se bajó de la contienda presidencial, tomará su decisión de manera particular en los próximos días, incluidos los exgobernadores que durante el proceso de precampañas y campañas acompañaron a la exprimera dama.

Señaló que él aún no ha dicho que sí a Anaya Cortés debido a que son libres y que pueden decidir por la mejor opción. “Yo no auguro nada, pero esperamos que en los próximos días las cosas se definan y todos tomemos la mejor decisión… seguramente el equipo de Ricardo Anaya estará haciendo lo propio, su trabajo para ver a cuántos más pueden sumar. No será fácil puesto que todos sabemos cómo se dio el pasado reciente, yo estoy preparando aún algunas cosas y será en unas dos semanas o diez días cuando demos nuestra posición”.

-¿Pero, usted se irá con Ricardo Anaya?

Yo estoy en eso ahora. Estamos en eso por ahora. Vamos a ver algunos detalles. Me gustaría que Ricardo Anaya acepte algunas líneas que le estamos haciendo y que deberán ser tomadas (propuestas) dentro de su agenda. Además, al terminar cosas que yo tengo pendientes tendré que definir el apoyo a la campaña y al candidato.

En este momento los integrantes del equipo de Zavala, agregó, “ya estamos cerrando círculos cada uno de nosotros para dar un paso al frente", en cuanto a cómo se dará el regreso o el apoyo al candidato de la Coalición Por México al Frente, dijo que cada quien trae su proyecto e irá definiéndose y también cada quien estará pronunciándose en su momento.

Indicó que entre sus compañeros “un porcentaje mínimo, casi cero se iría con Morena y tampoco creo que muchos simpaticen con el PRI”.

-¿Y Margarita regresaría al PAN o se irá con el PRI?

Al PRI no iría Margarita por obvias razones y al PAN quizá sí, pero es una pregunta que le corresponde a ella responder y claro que nunca la vería ni por asomo apoyando a Andrés Manuel López Obrador y compañía.