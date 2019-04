Alcaldes se rebelan contra pago para Guardia Nacional

Alcaldes se rebelaron y advierten al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que “los municipios no tienen recursos para aportar a la Guardia Nacional, por lo que la autoridad federal tendrá que responder: ¿de dónde va a sacar los recursos para los 50 mil nuevos elementos”, expuso el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar.

En una entrevista con El Sol de México, Vargas afirmó que las policías estatales y municipales suman más de 320 mil elementos y propuso seguir con el Ejército Mexicano, como está ahorita, en tanto dejan las calles, como lo prometió el presidente López Obrador, aunque apuntó que ahora parece que sucederá todo lo contrario.

Inclusive, añadió el también alcalde de Huixquilucan, Estado de México, que aunque la ANAC es una asociación que agrupa a más de 400 municipios, los dos mil 400 ayuntamientos en toda la República Mexicana, “todos estamos en la misma lógica: que no habrá recursos para aportar a la Guardia Nacional”.

La iniciativa de Ley de la Guardia Nacional, que fue enviada por el Ejecutivo al Senado de la República, señala en su artículo 96, que “las entidades federativas y los municipios que reciban la colaboración de la Guardia Nacional, aportarán proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación del personal de la Guardia Nacional destinado a dicha colaboración”.

En ese sentido, el alcalde Enrique Vargas calificó de una “ocurrencia más que los municipios y estados tengan que cooperar.

“Ningún municipio está en condiciones de aportar a la Guardia Nacional, a parte de su policía municipal. Se tiene que hacer una revisión real del tema”, recomendó.

“Ahora la pregunta es ¿si no aportamos no va a haber Guardia Nacional en los estados y los municipios?, ¿nada más va a ser para los estados que pongan y sin ningún estado y sin ningún municipio aporta?, ¿entonces no habrá guardia nacional?”, reflexionó el alcalde.

Detalló que son muchos municipios pobres y no tienen tantos recursos y es donde más se necesita “reforzar la seguridad”; hay muchos municipios en donde no tienen policía y es donde se tiene que reforzar más, insistió.

El alcalde Vargas del Villar propuso que instalen mesas de trabajo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, respecto a lo que toca a los municipios, sobre todo este tema que es importante, el tema de que tenemos que aportar recursos, finalizó.