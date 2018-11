Alcanzará el presupuesto para cumplir con compromisos: AMLO, “no habrá gasolinazos ni más impuestos”

A un mes de que tome posesión de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que cumplirá todos los compromisos que hizo durante su campaña, por lo que ya trabaja en el presupuesto del 2019 para mantener un equilibrio macroeconómico, donde no habrá gasolinazos ni se aumentarán impuestos o se crearán otros.



A pesar de que el presidente electo anunció que tomaría cuatro días de descanso en su rancho “La Chingada” en Chiapas, este jueves compartió un mensaje de 40 minutos en su cuenta de Facebook.

“Nos va a alcanzar el ingreso, lo que se recaude, lo que ingrese a la hacienda pública para financiar el presupuesto, el gasto del año próximo”, aseguró.

Para ello, dijo, “vamos a mantener equilibrios macroeconómicos, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la Hacienda pública, no va a haber déficit, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales”.

Asimismo, subrayó que no se aumentarán los impuestos en términos reales ni se crearán nuevos.

“No van a ver gasolinazos, mantendremos los precios de los energéticos, solo se va a agregar el componente de inflación, pero no va aumentar en términos reales el precio de la luz, gas, del diesel, de las gasolinas”, aseguró.