Alejandro Moreno alista cruzada en el país para renovar al PRI

El nuevo presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, ya inició la reconciliación y reposicionamiento del instituto político en la agenda nacional “Más hechos y menos palabras. Vamos a trabajar fuerte y cumplirle a los ciudadanos. Tenemos que cuidar lo más precisado que tenemos: nuestras libertades”.

En breve entrevista al término de la inauguración de los trabajos de la Tercera Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, manifestó que su trabajo será en todas las comunidades, ejidos y los municipios.

“Voy a recorrer los más de 2,400 municipios que hay el país con una propuesta clara: incluir la apertura democrática al interior de nuestro partido y combate frontal a la corrupción. No vamos a solapar ni permitir un acto de corrupción”.

“Y lo más importante para nosotros: hay que reconciliar al país, hay que promover el discurso de la unidad y del trabajo y fortalecer el sistema democrático, cuidar las instituciones y el respeto a la ciudadanía”.

Al tomar protesta junto a Carolina Viggiano Austria, como secretaria general, el ex gobernador advirtió este domingo que se acabaron las alianzas que no benefician al partido. Y sentenció que las instituciones democráticas no son canjeables ni son cancelables. “Diálogos públicos con todos y acuerdos oscuros con nadie’’.

Reclamó que no se puede judicializar la política ni politizar la justicia. El respeto al Estado de Derecho es fundamental para la estabilidad de la política nacional. “No se permitirán persecuciones derivadas de vendettas políticas’’, apuntó.

“Cuando más oscuro está el país, es cuando más se necesita la luz del PRI. No espero nada de mis adversarios, pero espero todo de nuestra militancia. Los priistas todo lo podemos, lo que menos podemos hacer: es rajarnos’’.