Alejandro Rojas exige a INE organice elección de Morena

Ante la falta de condiciones, Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, exigió que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la renovación de la presidencia morenista y su secretaría general en octubre próximo.

Díaz Durán señaló que las elecciones al interior de Morena deberán ser mediante tres encuestas abiertas al pueblo mexicano, y que sea mediante fórmulas por las que se postulen todas las dirigencias estatales, municipales y nacional.

Señaló que al momento no se cuenta con las condiciones políticas, sociales y sanitarias para realizar ni un Congreso Nacional ni encuestas abiertas a todos los lopezobradoristas de México, por lo que hasta que no esté plenamente controlada la pandemia del Covid-19, no podrá organizarse la participación popular de los militantes y de los simpatizantes de Morena en el proceso de renovación.

"Si las elecciones locales de Hidalgo y de Coahuila se pospusieron, también se puede posponer hasta octubre la elección de todos los dirigentes de Morena", consideró.

Indicó que al ser la pandemia una causa extraordinaria y excepcional, solicitará al Tribunal Electoral federal que el INE organice la elección de Morena, a través de 3 encuestas abiertas, ya que "ese es el camino para evitar fraudes, imposiciones y encuestas patito”.

"Las encuestas abiertas se aplicarían entre los más de 30 millones de mexicanos que hayan votado por el presidente Andrés Manuel López y los Comités Ejecutivos se deberán integrar de acuerdo al resultado que proporcionalmente cada una de las fórmulas obtenga en las encuestas, apuntó.

Así mismo, adelantó que este lunes ingresará recursos de defensa en la Sala Superior del TEPJF, a fin de que se le devuelvan sus derechos políticos y partidistas, ya que afirmó "me están suspendiendo: para que no continúe luchando por la legalidad y la institucionalidad democrática de Morena".

"Es decir, mientras resuelve en definitiva el Tribunal Electoral, estará “sub judice” mi caso, por lo que mantendré vigentes mis derechos como militante de Morena", concluyó.