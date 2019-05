Alerta CTM que la reforma laboral podría llevar a controles políticos

El secretario General Adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fernando Salgado, destacó la necesidad de vigilar que la libertad implicada en la reforma laboral no vaya a terminar en controles políticos.

Al participar en la Convención Nacional de Industriales 2019 efectuada en la capital del país, el líder obrero recalcó: “Hoy tenemos el reto de esta ley muy grande no sólo en materia de actividad y libertad sindical. Tenemos el reto muy grande de vigilar todos que esa libertad no nos lleve a controles políticos absurdos”.

Sociedad Emplaza CTM Sonora a huelga general de 2 mil empresas

En tanto, frente a los principales líderes de las cúpulas sindicales más importantes del país, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez, aseveró que uno de los elementos imprescindibles para avanzar en materia laboral es la democracia sindical, es decir que los trabajadores elijan libremente a sus representantes obreros.

“Necesitamos como ya quedó asentado en nuestras leyes (de reforma laboral) que los trabajadores puedan elegir mediante sufragio universal, directo y secreto a sus representantes en sus centros de trabajo”, manifestó al participar en el Diálogo por la Estabilidad Laboral y Democracia Sindical en el marco de la Convención Nacional de Industriales 2019 efectuada en la capital del país.

Dijo que en los últimos 20 años la democracia mexicana ha avanzado mucho, “pero la democracia sindical era una tarea pendiente”.

“Estamos a favor de sindicatos fuertes, que rindan cuentas a sus afiliados y sirvan para proteger los derechos de sus trabajadores”, afirmó Castellanos Férez, quien resaltó la necesidad de que haya sindicatos modernos que tengan como primicia el salvaguardar las fuentes de trabajo de sus afiliados.

De acuerdo con el dirigente empresarial, es primordial que haya una interlocución “fluida y directa” con los empresarios para poder mejorar “en temas de productividad y de mejora salarial”.

El cetemista Fernando Salgado, comentó que las mejores empresas son las que tienen sus contratos colectivos abiertos, “las que tienen una vida sindical viva, activa”.

Diálogo por la estabilidad laboral y democracia sindical. #CNI2019 https://t.co/5YObyEl4R2 — CANACINTRA México (@CANACINTRAMex) 20 de mayo de 2019

“Donde no hay contratos abiertos, hay abuso, hay discriminación, hay marginación, y hay una serie de cuestiones que hoy por hoy todavía no terminamos de resolver como el distanciamiento entre el salario de una mujer y un varón, como la irracional carrera que hay a veces entre una mujer madre de familia y un hombre que no lo es, y que eso hace que las disparidades se pongan de manifiesto en las empresas”, indicó.