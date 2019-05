Alfonso Romo admite que a la 4T se le pasó la mano con recortes

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, reconoció que en las medidas de austeridad por parte de gobierno federal se les ha pasado la mano “y fuerte”, por lo que buscarán que se reconsidere revertirlas.

“Creo que debemos ser mucho más racionales, así como hemos visto que hay mucha corrupción, también hemos visto que hay muchas iniciativas muy buenas. Estamos presionando para que se reconsidere y no caigamos en los excesos”, precisó.

Durante su participación en el Women’s Forum Americas 2019, reiteró que fue la psicosis de la corrupción la que detonó a tomar decisiones del gobierno federal que han generado un mal efecto en la sociedad.

Chiara Corazza y Alfonso Romo cierran las actividades del día de hoy del Women’s Forum For The Economy & Society realizado en el Claustro de Sor Juana. / Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Por ello, dijo, analizan reconsiderar dicha determinación sobre las medidas de austeridad, sobre todo en el sector salud, en albergues para mujeres que sufren violencia y estancias infantiles.

Es necesario “repensar muchas cosas”, aunque destacó que el ajuste al gasto corriente es “porque el país no podía sostenerse, entonces hay que ver lo que funciona o no, y lo que no, se corrige”.