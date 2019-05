Alfonso Romo pide no detener marcha del país por combate a la corrupción

Existe una "psicosis" por la corrupción, se está reaccionando de más y por esa excusa se están parando demasiado algunas cuestiones, afirmó el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo.

"¿Por qué no hemos ido más rápido? porque heredamos un problema de corrupción y de ligereza muy fuerte, entonces hay una psicosis, yo creo que estamos reaccionando de más, me incluyo. Por la excusa de la corrupción, sin querer, estamos parando demasiado y no podemos parar".

En el marco de un foro sobre capital privado, precisó en entrevista que la corrupción es un problema muy serio que heredó esta administración, y rechazó que su combate esté frenando la actividad productiva, “no, el combate no, la corrupción es la que afecta el crecimiento de la economía”.

Finanzas Romo descarta recesión pese a "cachetadita" del primer trimestre

Afirmó que el combate a la corrupción contribuirá a que haya más crecimiento económico, pero es un problema que tiene que analizarse para saber “dónde estamos parados” y corregirlo, porque lo están encontrando en muchas secretarías de Estado y contratos.

“Pero al mismo tiempo de estar revisando, estamos a marchas forzadas para poder echar a andar la economía lo más rápido posible”, dijo el funcionario al comentar que las autoridades federales están tratando de ser un catalizador para que el país no se pare y sea un “paraíso de inversiones”.

Romo resaltó que en el primer trimestre de 2019 la Inversión Extranjera Directa (IED) “salió muy bien”, al registrar un crecimiento de 6.9 por ciento respecto a igual periodo del año pasado y captar 10 mil 162 millones de dólares, de acuerdo con cifras preliminares reportadas por la Secretaría de Economía.

Crear un ambiente optimista

Los inversionistas extranjeros y el sector privado están muy optimistas, y en lugar de hablar mal, todos los mexicanos debemos hablar bien del país, pues se necesita crear un ambiente optimista, “no podemos crear un ambiente pesimista, porque no lo tenemos”.

“Lo importante es crear un ambiente optimista todos nosotros y tenemos que hablar bien del camello”, agregó el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Política Falso, nunca he presentado mi renuncia: Alfonso Romo

“México tiene todo, estamos por firmar el tratado de libre comercio, hay una guerra comercial entre Estados Unidos con China que hay que aprovechar, ya estamos trabajando en el gobierno para crear condiciones de crecimiento que nunca se han visto en México, eso es lo que estamos haciendo”.

Hay que jugar con reglas claras, como en todo el mundo, por lo cual respaldó el decreto presidencial para no otorgar condonaciones fiscales, pues si se abusó de ello, hay que quitarlo porque “ninguna parte del mundo te condona, entonces vamos a dejar eso aparte”.

Cuestionado sobre la posibilidad de que este gobierno reabra las licitaciones petroleras, Romo dijo que se analizan cómo van a funcionar y con base en ello el gobierno está abierto a todas las opciones.

Informó que dentro de seis meses las autoridades federales se reunirán con las empresas que ganaron las licitaciones, a fin de evaluarlas en materia de producción, inversión, si los contratos adjudicados son un negocio para la Hacienda pública.

“Una vez visto esto, el presidente tomará la decisión que más le convenga al país”, agregó respecto a las rondas petroleras.