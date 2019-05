Falso, nunca he presentado mi renuncia: Alfonso Romo

El jefe de la Oficina del Presidente de la República, Alfonso Romo, rechazó que haya presentado su renuncia a Andrés Manuel López Obrador.

“Es totalmente falso, nunca he presentado una renuncia desde que empezamos a trabajar. Ni se me ha ocurrido presentarla”, afirmó el funcionario en entrevista con Ciro Gómez Levya para Radio Fórmula.

Señaló que López Obrador le ha dado mucha responsabilidad, “responsabilidad que me gusta. El reto de coordinar el consejo para el crecimiento del país me motiva y me reta. Nunca me han maltratado, me llevo muy bien. No sé de dónde salió eso”.

De esta manera Romo responde al columnista Raymundo Riva Palacio, quien aseguró que presentó su renuncia, pero el Presidente no la aceptó. “Se me hace raro, no sé quién le pasó la información”, dijo.

“Yo soy muy claro, el día que la presente me voy, no la presento y la retiro. Ni se me ha ocurrido presentarla, ni me han dado motivo para hacerlo”, añadió.

Hace unas semanas también trascendió que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, había presentado su renuncia, lo que el Jefe del Ejecutivo calificó como una volada y les recomendó a sus opositores tomarse un té de tila porque andan muy nerviosos.