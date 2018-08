Alfonso Romo y Steven Mnuchin dialogan sobre relación bilateral

Alfonso Romo, propuesto por Andrés Manuel López obrador como jefe de gabinete, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

Steven Mnuchin indicó a través de redes sociales que el encuentro fue para darle seguimiento a temas en cuanto a la relación bilateral, sin embargo no especificó.

Today I met with Mexican Chief of Cabinet designee, Alfonso Romo, to continue a strong bilateral relationship. 🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/p7oqpjOkML — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 14 de agosto de 2018

Hoy me reuní con el jefe de gabinete designado en México, Alfonso Romo, para continuar una fuerte relación bilateralSteven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos

Hace algunos días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América Latina van por buen camino.

Asimismo, Trump indicó que "El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido todo un caballero".