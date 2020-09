Alianza Federalista: Gobernadores rebeldes cimbran a la Conago

Reuniones de la Conago son una “simulación”: Enrique Alfaro

Víctor Manuel Ramírez | El Occidental

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020

GUADALAJARA. “Hacernos ir a perder el tiempo como sucedió en la Conago de San Luis Potosí no tiene caso”, dijo Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, quien el lunes definirá si permanece o no en la Conferencia Nacional de Gobernadores, en tanto que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que “si hay alguien que quiera salirse, pues lo puede hacer ya que no hay ninguna obligación legal permanecer”.

Alfaro Ramírez añadió que las reuniones de la Conago se convirtieron en una “simulación” y sostuvo que “no tiene caso seguir participando en un espacio en el que ya no se defienden los intereses de los estados, sino que lo que parece que tiene una agenda definida por los partidos”.

Recordó que se reunirá el lunes con sus homólogos de la Alianza Federalista, integrada por: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, con quienes emitirán una postura.

“Tampoco tenemos el ánimo de seguir fracturando a la Conago, simplemente lo que queremos es dejar en claro que seguir prestándonos a la simulación no tiene sentido y si hay que tomar otro rumbo, así lo haremos”, dijo Alfaro , quien no dudó en señalar que está dispuesto a abrir las puertas a más mandatarios a la alianza.

