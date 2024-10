Alicia Bárcena toma posesión de la Semarnat y presenta su decálogo ecológico

La excanciller en el sexenio pasado, Alicia Bárcena Ibarra tomó las riendas este viernes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y presentó un decálogo de metas para la dependencia en el sexenio que inicia, dentro de las que destaca su punto dos: “desterrar el paradigma neoliberal, extractivista y generador de desigualdades”, el cual va en concordancia con la declaratoria de Área Natural Protegida de los terrenos de la minera estadounidense Vulcan Materials en Quintana Roo, durante el sexenio anterior.

En su primer evento público, la nueva titular de la Semarnat recordó ante decenas de trabajadores su inicio en la Función Pública en esa misma dependencia, y expresó: “Yo soy bióloga de profesión, de origen y para mí seguir edificando en conjunto una política ecológica y ambiental humanismo me llena de emoción, por eso regreso a esta casa que la siento mía, porque en verdad yo partí hace cuatro décadas como la primera subsecretaria de ecología, cuatro décadas, y no había la conciencia (ambiental) de ese entonces que si siento que hay ahora”.

Resaltó que los mexicanos “debemos superar el extractivismo y el consumo excesivo”, para buscar la sostenibilidad ambiental, “yo creo que es una parte fundamental de la Revolución de las Conciencias a las que nos ha convocado la Cuarta Transformación”, expresó.

Al recordar los compromisos de la nueva presidenta Sheinbaum en materia ambiental, en el Zócalo el 1 de octubre, dijo que su equipo se propuso diez principios:

Lograr la prosperidad compartida y que esta alcance a las futuras generaciones

Desterrar el paradigma neoliberal extractivista

Establecer el derecho a un ambiente sano para todos los mexicanos con igualdad

Prevenir el daño ambiental con responsabilidad social

Cautelar y proteger el patrimonio natural

Sanear y restaurar ríos, cuencas y bosques para garantizar el acceso al agua limpia

Internalizar los impactos ambientales pasados, presentes y futuros como costos económicos y sociales

Procurar que los grandes proyectos de infraestructura incorporen criterios y valor ambiental desde su diseño y a lo largo de toda su vida útil

Impulsar proyectos productivos, industriales y sostenibles, con alto contenido nacional

Recuperar la rectoría de los recursos naturales

Remarcó que estos objetivos se tendrán que basar en la evidencia y el conocimiento, pues hizo hincapié en que “lo que no se mide no cuenta y por eso no podemos avanzar si no tenemos la información”, ante lo cual, subrayó que en la Semarnat van a retomar la información geográfica nacional como herramienta imprescindible.

Dijo que vuelve a la Semarnat, un espacio que siente como su casa, mientras ponderó que en dicha dependencia, “se debe de defender la noción básica por la vida” para que “nuestro pueblo preserve para las próximas generaciones: agua, tierra y diversidad de nuestra singular naturaleza”.

Al recordar que es bióloga de profesión dijo que para ella seguir edificando una política ambientalista le llena de orgullo.

Bárcena Ibarra dijo en su ceremonia de bienvenida, que era un “enorme honor” encabezar el sector del cuidado del medioambiente en el país y agregó que asume su encargo en una administración “histórica” y con enorme gratitud hacia la doctora Claudia Sheinbaum.

Añadió que con la presidenta Sheinbaum Pardo la “hermanan muchas luchas”, como la común sensibilidad por el desarrollo sostenible con igualdad.

De igual forma, hizo un llamado a los burócratas de la dependencia a trabajar juntos en la labor de defender el medioambiente. Respecto a los organismos desconcentrados los invitó a que trabajen coordinadamente y enfatizó que “son compañeros de una causa común”.

Aseguró que desde su estancia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comprobó “la urgencia de acelerar el paso hacia la restauración ecológica”, recalcando que “no se puede pelear en contra del desarrollo” y se debe trabajar de una manera armónica y se debe lograr el acoplamiento de los 3 ejes del bienestar: lo ambiental, lo económico y lo social.

Bárcena presenta a los integrantes de su nuevo grupo de trabajo

La novel secretaria del Medioambiente aprovechó la ceremonia de bienvenida, para presentar a su nuevo equipo de trabajo, dentro del que estará: Marina Robles García al frente de la subsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales; Ileana Villalobos Estrada, subsecretaria de Regulación Ambiental; José Luis Samaniego Leyva, encargado de Cambio Climáticoy Desarrollo; Mariana Boy Tamborell, procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); Efraín Morales López, nuevo titular de Comisión Nacional del Agua (Conagua); Sergio Graf, titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor); Armando Ocampo, titular de la Agencia de Seguridad, Energia y Medioambiente (Asea); René Sánchez Galindo, director jurídico de la Semarnat; Raúl Giménez Rosenberg, titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio); Julieta González, titular del área de Administración y Finanzas de la Semarnat; Víctor Hugo Parra, titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

También mencionó a otros funcionarios que, dijo, le ayudarán mucho en la Secretaría, como César Rodríguez que será director de Planificación y Estadística.

Bárcena hizo una mención a parte, de su secretario particular, Alejandro Barbachano, quien la acompaña desde la Cancillería y que seguirá fungiendo como su particular; dijo que Jaime Vázquez Bracho que será su jefe de oficina; Julio Rivera será su enlace con el Congreso federal y, Rodrigo Morales será su enlace con el sector.

Además, la licenciada en Biología y maestría en Ecología por la UNAM aprovechó la palabra para congraciar a Sheinbaum, de quien dijo que es una mujer científica y tenaz defensora de una política energética con contenido ambiental.

Resaltó que la presidenta no llega sola al Poder, sino con todas las mujeres del país y eso era algo muy importante. “Rompimos el techo de cristal así que cuidado con que se vayan a cortar”, bromeó.

Finalmente, agradeció a su antecesora, María Luisa Albores y, a su equipo de trabajo, por la labor que desempeñaron en la Semarnat, mientras dijo que será una labor difícil la que desempeñen en Diconsa y a Segalmex.