Alista AMLO reforma constitucional por la CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que enviará una iniciativa a la Cámara de Diputados para fortalecer a la para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que no se dé preferencia a las empresas privadas.

Luego de obtener la mayoría simple en la Cámara de Diputados, el mandatario advirtió que seguirá enviando reformas constitucionales, aunque corra el riesgo de que las rechacen. "Si son necesarias para el país, las voy a presentar", afirmó.

Política Morena sí buscará al PRI para que lo apoye en San Lázaro

“Ahora que se obtuvo la mayoría simple en la Cámara, dicen nuestros adversarios ‘ya no van a haber reformas constitucionales’, o ‘el titular del Ejecutivo ya no va a presentar iniciativas’; si son necesarias las voy a presentar, aun cuando no pasen o las rechacen, porque son necesarias para el país”, reiteró.

En ese sentido, el mandatario precisó que es necesaria la reforma que favorezca a la CFE y con ello asegurar el suministro eléctrico a la población.

“Tenemos que resolver el problema de la falta de apoyo a la CFE, porque con la reforma energética se apostó en destruir a la CFE y tenemos que cuidar que no nos falte la luz y que no aumente el precio de la luz y para eso se requiere una reforma constitucional”, agregó.

Al rechazar las reformas, comentó, los opositores demostrarán que no representan los intereses del pueblo sino de intereses particulares.

“Yo tengo el compromiso de que no subirá el precio de la luz, pero necesito de la CFE se fortalezca, pero necesito que no exista una competencia desleal”, afirmó López Obrador.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sobre la negativa del PRI para establecer una alianza con Morena en el Congreso, expresó que su declaración fue en el sentido de que faltaban pocos legisladores para obtener mayoría calificada y llevar a cabo las reformas constitucionales.