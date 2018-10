Alista Fepade castigo contra empresarios

El titular de la Fepade, adelantó que en octubre presentarán al Senado una reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales para endurecer las sanciones por delitos electores, entre las que destaca, castigar las entidades de aquellos empresarios que incidan en los comicios. Y abre la posibilidad de sancionar a quienes propaguen fake newsde manera intencional.

En entrevista con El Sol de México , el Fiscal explicó que una de las lecciones que les dejó el pasado proceso electoral es que falta tipificar penalmente varios delitos, incluidos aquellos que cometan las personas morales.

“No vas a meter a una empresa a la cárcel, pero los alemanes encontraron que se puede sancionar a la empresa, y ellos serían responsables de la comisión de delitos electorales, y pueden ser empresas o partidos”, explicó.

El sistema electoral mexicano tiene 200 tipos penales, que ningún otro país tiene. Sin embargo, se requiere reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales para tipificar nuevos delitos como las firmas apócrifas que algunos registraron para lograr cumplir los requisitos para las candidaturas independientes.

El fiscal explicó que también es urgente que los servidores públicos y dirigentes de partidos políticos que cometan fraudes electorales sean castigados con pena de prisión. Se establece la creación Tribunales Penales Especializados y dar herramientas a la Fepade para investigar los casos.

Para el caso de los servidores públicos, pondrán atención en los actos de corrupción específicos como desvío de recursos públicos para campañas, donde en principio se tiene contemplado a la prisión preventiva oficiosa, es decir, que los acusados enfrenten el juicio encarcelados.

¿En qué consiste este proyecto?

Estamos elaborando una propuesta de reforma a la Ley General de Delitos Electorales. Nosotros tenemos la ley más reglamentada del mundo, con más de 200 tipos penales, pero tras el proceso electoral nos damos cuenta que surge alguna forma de conducta que, desde nuestra opinión, son violatorias desde el punto de vista de la esencia de lo que tutela.

Esta elección nos dejó enseñanzas, hay algunas conductas que además de violentar el proceso electoral genera daños sociales, puedo decir que el más relevante es la violencia política de género sin tipo penal que lo sancione.

En segundo lugar, ahora hay algunas corrientes que buscan aumentar las penas penales en materia de delitos electorales, algunos de ellos a delitos graves, tenemos que discutir qué penas se podrían aumentar, y si en eso en algún momento dado disminuiría la impunidad.

Otro tema que traemos es una propuesta para incorporar una Sala o un Tribunal Especializado en Materia de Delitos electorales. En México hay 43 distritos judiciales, nosotros recibimos denuncias de todas las entidades federativas y cuando llevamos a judicialización nos hemos percatado que hay diferentes criterios de los jueces, y ahora los tribunales están con una sobrecarga y cuando llega un tema en materia electoral muchas veces no hay tiempo para estudiar el tema.

Morena tiene una propuesta de endurecer penas a delitos electorales

La diferencia es que Morena está proponiendo el aumento de penas, nosotros vamos sobre nuevos tipos penales, vamos sobre hacer ajustes a nivel estructural, porque los delitos electorales son de estricta aplicación, si el tipo penal no tiene relación directa con la conducta que se está tipificando consideramos que algunos jueces extremadamente garantistas no vincularán a proceso.

¿Se podría sancionar a partidos por fake news?

Se tiene que tipificar como delito electoral. Hay en la materia electoral una línea muy sutil y muy delgada. Lo he comentado en otras ocasiones, transportar electores de manera presionada es un delito, transportarlos sin presiones no lo es. Hay que tenerlo muy claro y muy preciso para no meternos en afectaciones de derechos de libertad de expresión.

Otro de los retos es volver rápida y expedita la justicia electoral ¿cómo lograrlo?

Hay dos propuestas. Una de ellas es que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exista una sala penal, que esa requiere de una reforma constitucional y yo la veo un poco más difícil, pero otra propuesta que tenemos es la creación de tribunales penales especializados en la materia electoral, y en ese sentido somos conscientes de que los recursos pueden disminuir.

¿También se requerirían policías y peritos especializados?

Es una de las cosas que queremos incluir en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Nosotros somos una fiscalía de carácter especializado, 60% de la investigación es el policía de investigación.

Nosotros dentro de la plantilla de Fepade no tenemos ni un policía, los policías son comisionados por la Agencia de Investigación Criminal, y son policías que nos lo comisionan un tiempo. No se necesita más personal, puede ser parte de los que ya están en PGR, pero que esté adscrito a Fepade y dependa de la misma Fiscalía.

¿Es el momento ideal de presentarla ahora que se discute la Fiscalía General?

Es el momento ideal de presentarla, porque el próximo año tenemos cinco procesos electorales, uno de ellos a gobernador, los demás para alcaldes y diputados locales, pero es muy urgente tipificar el delito de violencia política de género.