Álvarez Máynez ofrece disculpas por video: “no tengo ningún problema en rectificar”

El candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Álvarez Máynez, ofreció disculpas tras la circulación de un video en un estadio futbol donde se le ve junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el candidato de MC al senado por Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, mientras bebían cerveza y se burlaban del INE y el priísta Manlio Fabio Beltrones.

“A quien se sienta ofendido, lastimado, no está bien, no tengo ningún problema en rectificar. Por supuesto me hubiera gustado que no se viera, que no se subiera este video, no es un asunto que a mí me interese que sea el sello de la campaña”.

“Es un sábado en la noche, es un estadio de fútbol, es un convivio entre amigos y no es un acto de campaña, que ni ha iniciado, ni es trabajo, no es justificación, es un asunto de contexto”, puntualizó.

Política Beltrones y Máynez se enfrascan en discusión: "No se hace política desde una borrachera"

En el video que había circulado en redes, se veía a Máynez bebiendo cerveza, mientras se burlaba de Beltrones.

“Multa, multa, multa, multa por tramposo, una multa del INE” y añade: “Saludos a Beltrones. ¡Ay papá, me la vas a.... hasta Sonora!”, dice Maynez en el clip.

En respuesta, el candidato priísta al senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, dijo que “no se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol”, “siempre ha dado malos resultados” y “espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias”.

A su vez, Máynez retó a Beltrones, mientras aseguraba que pronto sería el retiro del priísta.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Póngale hora y fecha y nos vemos en el antidoping. Y ya que le habla a Dante, lleve a su dirigente nacional y a toda su pandilla. Que disfrute esta campaña, porque será la última. Saludos”, dijo Máynez en X.

Con información de Rafael Ramírez