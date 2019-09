Amagan gobers con romper Pacto Fiscal

Gobernadores de oposición amagaron con romper el Pacto Fiscal si persisten los recortes al presupuesto para los estados, ya que acusaron que para ellos no tiene sentido seguir en él si desde el Gobierno federal les recortan recursos. Por eso, llamaron al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a reunirse para que juntos analicen los el Paquete Económico 2020.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dijo que en caso de no modificarse las reglas del Pacto Fiscal en función de la economía de cada entidad, lo mejor sería que los estados se salieran de este acuerdo con la Federación.

“La drástica disminución de presupuestos nos está alejando del pacto federal, ya nosotros el primer año enfrentamos el primer recorte, pero este segundo año ya es muy complicado no decir nada o no actuar”, externó.

Esta postura es compartida por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, aseguró que ya no tendría ningún caso que el estado permanezca dentro del Pacto Federal si le quieren quitar el sistema estatal de salud.

"El Sistema de Salud cuesta 13 mil millones de pesos, ocho mil los pone el Gobierno Federal, cinco mil millones le pone el estado; en caso de que el Gobierno Federal no quisiera darnos esos ocho mil millones, entonces no tiene caso que estemos en el Pacto Federal, porque los guanajuatenses pagamos muchos impuestos y no se ven reflejados para nosotros".

En Durango para el próximo año, el gobernador José Rosas Aispuro Torres, no descartó la posibilidad de salir del Pacto Fiscal debido al recorte presupuestal que recibiría la entidad, lo que implicaría que los impuestos que se cobran en la entidad, ya no se vayan a la Federación.

En Coahuila, el gobernador Riquelme Solís llamó a los diputados federales y senadores coahuilenses a unirse en un frente común para luchar a favor de que desde la Federación se defina un presupuesto justo para esta entidad, luego de reconocer que en los términos en los que se ha planteado el Paquete Económico 2020, las expectativas para el Estado no son nada halagadoras.

Por esta situación el gobernador de Querétaro y presidente de la Conago, Francisco Domínguez Servién, convocará a dos reuniones para discutir los recortes en todas las dependencias federales, y citarán al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera antes que se apruebe el presupuesto.

