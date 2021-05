Ambigua resolución de la SCJN en caso García Cabeza de Vaca: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de ambigua la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La Corte desechó la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas, más dejo abierta la posibilidad de mantener al mandatario en el cargo, lo que ha generado diversas interpretaciones y reacciones.

Política

"Tiene que resolverlo el poder judicial, la opinión de la Secretaría de Gobernación -la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero- es de que no hay fuero, la resolución de la Corte es no clara en este caso diría yo ambigua y tienen que resolver, está en manos del poder judicial", dijo el presidente.

En la conferencia matutina de este martes López Obrador insistió que: "Nosotros lo que podemos decir es que no encubrimos a nadie y que ya no queremos que sigan deteniendo a mexicanos en Estados Unidos y que se siga manteniendo la idea que en México se protege a delincuentes, eso no, porque afecta la imagen de nuestro país".

Aclaró que "en México no se permite la corrupción ni la impunidad, antes si, ahora no. Si el FBI envía información al gobierno de México acerca de una persona, el gobierno de México tiene que investigar, antes mandaban del extranjero a pedir información sobre el dinero que depositaban políticos en otros países y se respondía que no había aquí nada que perseguir, nada que investigar, eso no".

Obrador dijo que en su gobierno "no vamos a ser nosotros rehenes de gobiernos extranjeros, el gobierno de México tiene autoridad moral y política por eso en este asunto como en todos cada quien tiene que asumir su responsabilidad y el poder judicial tiene que resolver con claridad, nada de ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley, no a lo leguleyo"