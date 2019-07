Tras amenazas, Ivonne Ortega anuncia que no hará proselitismo en Coahuila

La aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, acusó al ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, de haberla amenazado en días pasados, por lo que anunció que no hará proselitismo en ese estado del país.

En entrevista con El Sol de México, Ortega Pacheco relató que los hechos se registraron cuando el ex gobernador de Coahuila le llamó a su representante ante la Comisión Nacional de Procesos Internos para reclamar sobre una estrategia de campaña que se lanzó en la entidad.

“Nosotros tenemos una estrategia de comunicación donde se ha señalado que se dará voz a la militancia y hemos estado subiendo a las redes la campaña y una encuesta de ‘si quieres que decidan los mismos de siempre".

“Lo subimos en Coahuila y Ruben Moreira le llamó a mi representante y le dijo que ‘no sabíamos con quién se estaban metiendo’. Que no teníamos la menor idea de quién era él y que separan que yo ponga un pie en Coahuila para que veamos lo que me va a pasar”.

Por lo anterior, Ivonne Ortega detalló que su representante le explicó la estrategia de comunicación que se ha emprendido, pero la amenaza siguió: “Nada mas espero a que pongan un pie en Coahuila para que vea de lo que soy capaz de hacer”.

Ante esto, la aspirante a la dirigencia nacional del PRI, dejo claro que no hará proselitismo político en Coahuila, ya que “no voy a poner en riesgo mi integridad física. Pero esto no me amedrenta, esto ha sido siempre así en cada proceso y voy a seguir. Voy a cuidar a mi equipo y no los voy a poner en riesgo”.

“Por el personaje que viene hay que tener cuidado”, refirió.

-¿Interpondrá una denuncia penal?

Sí, el equipo jurídico está trabajando en la denuncia y la vamos a presentar porque esto es para que las autoridades nos den la seguridad correspondiente y pues si llega a pasar algo hay un responsable.

-¿Teme por su integridad?

Yo hago responsable a Rubén Moreira por cada una de las palabras. Él amenaza mi integridad física y la de mi familia. Me gustaría conocer el comentario de la Alejandro Moreno y de Carolina Viggiano que es su esposa, que es mujer y que es madre y ver qué opinión le da sobre este hecho.

-¿Esto lo ha comentado con la dirigencia?

No, no lo he comentado con la dirigencia. Es un tema que tiene que ver con las autoridades y sí vamos a dejar ante la autoridad en la próxima sesión de la Comisión de Procesos Internos que no acudiremos a Coahuila.

-¿Va a reforzar tu seguridad en los próximos actos?

Voy a extremar precauciones. No es la primera vez que he recibido amenazas. La gente sabe que se le van acabar los privilegios y por eso reaccionan de esa manera, porque los números que ellos tienen son los mismos que tuvo tengo y se entiende porque se sienten amenazados y reaccionan violentamente.

-¿Que le pide a Alejandro Moreno?

Pues él tendrá que suscribir si defiende las amenazas de su colaborador.

-¿Lo convoca a un pacto de civilidad?

Yo siempre digo la verdad. Yo he estado en cada uno de los proceso con transparencia con claridad, no en base de cosas personales sino en lo que estoy en la estrategia y estamos buscando el apoyo de la militancia, yo que culpa tengo que hayan decidido pactar con el gobierno anterior, con los gobernadores y las cúpulas y que la militancia apoye a una militante que les va a garantizar llevar su voz a la dirigencia.

Se debe dejar con claridad que este tipo de cosas no me van amedrentar y vale la pena la lucha para rescatar al partido de esta pequeña cúpula que la tiene secuestrada y vale la pena que el país tenga un partido de contrapeso.

Voy a tomar precauciones, tampoco soy kamikaze, voy a tomar precauciones y voy a denunciar cada una de las cosas que vayan pasando.

-¿Usará escoltas?

Voy a extremar precauciones y en mi actuar, seguiré recorriendo el país, exceptuando Coahuila.

Cabe destacar que el pasado sábado, Ivonne Ortega Pacheco denunció en redes sociales que un ex gobernador hacia proferido amenazas en su contra lo que ponía en riesgo la integridad de suya y de su familia, por lo que le responsabilizaba de cualquier cosa que le llegara a suceder.