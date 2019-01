Amistad con el presidente no influirá en mi trabajo como fiscal: Bátiz

Durante los cuestionamientos de las distintas bancadas parlamentarias del Senado de la República, el aspirante al titularidad de la Fiscalía General, Bernardo Bátiz defendió su autonomía con respecto a su amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Cuartoscuro

Conozco al Presidente de la República desde hace mucho tiempo, tengo con él alguna amistad, es cierto, pero no crean que estoy viéndolo todos los días ni soy su consejero personal. Coincidimos en muchos principios, en muchos puntos positivos pero esta amistad que tengo con muchas otras personas de diversos grupos y de diversas organizaciones sociales para nada influirán en mi trabajo como fiscal general

A su vez, se posicionó en temas como la amnistía, la Guardia Nacional y la garantía que ofrece para la correcta impartición de la justicia y la persecución de los delitos.

Frente a la Comisión de Justicia, que preside el senador de Morena Julio Ramón Menchaca, garantizó que su perfil es autónomo e independiente, por lo que confió que las mismas características que le otorga la Constitución Política a la Fiscalía, le permiten cumplir con el deber sin intromisiones, ni encomiendas de nadie.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Sin embargo, consideró que aun cuando estas garantías no estuviesen dentro de la Carta Magna, declaró que no estaría dispuesto a subordinarse ante ninguna fuerza política de cualquier índole que obstruya la correcta procuración de justicia.

Agregó que, su amistad con el presidente, así como las relaciones que sostiene con otros actores políticos y de la sociedad civil no intervendrán en su actuar al frente de la Fiscalía General, pues argumentó “estamos pensando que la autonomía se pierde a partir de que se es nombrado por otro funcionario o de nivel distinto. No debemos de hacer esa ecuación, no se trata de que su designación significa necesariamente tener a un dependiente o un subordinado”.

Guardia Nacional es una posición ecléctica, que va en el buen camino

Con respecto a la amnistía y el indulto, dijo que se han mencionado dentro del plan de gobierno de la nueva administración, aunque consideró que estas acciones “no me corresponderán a mí” si ocupase el cargo de fiscal general, “pues serán ustedes (los legisladores) y será el titular del Ejecutivo quien tome esas determinaciones”.

Sobre la Guardia Nacional como solución para las distintas problemáticas que atañen al país en las calles, el aspirante a fiscal consideró que debe existir un cuerpo de policías que tenga entrenamiento y capacitación, como un perfil capaz de combatir a la delincuencia.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Me parece que esta solución que se le está dando desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es una posición ecléctica, que va en el buen camino. Se requiere una capacitación, pero lo que no podemos hacer es que se quedaran como estaban porque venían muy mal. Efectivamente, no es la solución final, pero si es un paso para acercarnos a esa solución ideal

Vamos a perseguir todos los delitos que se hayan cometido

Tras cuestionamientos de la sociedad civil, sostuvo que luchará en contra de la impunidad en casos de fabricación de culpables, en donde dijo que de llegar a saber de algún funcionario que haya incurrido en este delito, “lo sancionaríamos, no detendríamos la marcha de la justicia aunque fuera integrante de la Fiscalía, de cualquier nivel”.

Así mismo, consideró que tanto casos como el de la Estafa Maestra o el de Odebrecht serán parte de la agenda contra la corrupción, así como todas las carpetas de investigación que se encuentren abiertas, por lo que no escatimó retomar las investigaciones correspondientes en estos temas que ponderaron las organizaciones civiles en sus preguntas.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

No vamos a detenernos en ningún asunto. No vamos a archivar, a guardar en el cajón del escritorio ninguno de los asuntos que están pendientes. Vamos a perseguir todos los delitos que se hayan cometido