AMLO acepta continuar con el NAIM pero lo condiciona

TLAPA.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), acordó con el Consejo Mexicano de Negocios, continuar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, solo si se le concesiona a la inversión privada, sin utilizar presupuesto público.



"Ah sí, claro, si ellos invierten se hace una licitación, una convocatoria y se les entrega, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema, lo que yo no quiero es que se utilice dinero del presupuesto, porque es mucho lo que se va a gastar en esa obra faraónica", comentó en entrevista a medios sobre el NAICM al finalizar un mitin en Tlapa, Guerrero.

Ante la ausencia de la exlideresa de las policías comunitarias y candidata al Senado, Nestora Salgado, refrendó su compromiso para defender a los dirigentes sociales que han sido criminalizados, y reiteró: "No vamos a dejar sola a Nestora".

Más tarde, aplaudió la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por ratificar la postulación de Napoleón Gómez Urrutia.

Pide a Telmex ayuda contra la guerra sucia

También pidió a Teléfonos de México, colaborar en la identificación de las empresas que han contratado sus servicios telefónicos para manipular el voto a través de encuestas; para posteriormente, presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

"A mi me gustaría que Telmex ayudara informando quienes son los que contratan ese servicio de llamadas masivas, para hacer guerra sucia porque es un bombardeo de llamadas y que Telmex informara si ha firmado contratos con empresas, para llevar a cabo ese tipo de llamadas, porque Telmex debe de saber sobre qué empresas están utilizando el sistema de telefonía", exhortó.