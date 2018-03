AMLO acepta que hizo un guiño a Peña Nieto para evitar injerencia en elecciones

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), aceptó que hizo un guiño al presidente Enrique Peña Nieto para que cumpla con su promesa de no intervenir en las elecciones y permita una transición pacífica en el 2018.

Claro que sí, es que nos importa mucho que se respete el voto, nos importa mucho que no haya fraude, nos importa mucho que haya democracia y nos importa mucho, mucho, muchísimo que se lleve a cabo un cambio ordenado para beneficio de los mexicanos, entonces, si una autoridad se compromete a respetar la democracia, merece respeto, merece reconocimiento

Andrés Manuel López Obrador

Al final de una reunión con los militantes de Morena en San Luis Potosí, López Obrador calificó de injusto que sólo José Antonio Meadese lleve los abucheos por el gasolinazo, cuando Ricardo Anaya fue uno de los principales impulsores de la Reforma Energética; por lo que deberían compartir la rechifla de los ciudadanos, para que haya una competencia equitativa por la Presidencia de la República.

“Ayer le fue mal al candidato del PRI allá en Guadalajara, porque quiso defender el gasolinazo y él se llevó toda la rechifla, pero no es nada más Meade, Anaya aprobó también la reforma energética y el aumento en el precio de las gasolinas. Hasta salió a decir, hay un video; dice ‘nos va a ir muy bien, va a bajar el precio de las gasolinas’, Anaya. Y toda la rechifla, todo el abucheo se lo lleva Meade, tiene que haber equidad, parejo”, sostuvo López Obrador al final de una reunión con militantes de Morena en San Luis Potosí.

Por otro lado, pidió a los secretarios generales y representantes de casilla en la estructura de defensa del voto, que se mantengan unidos, en lugar de inconformarse por la designación de candidaturas plurinominales y luego, partir a otras fuerzas políticas como el PVEM. “¿Qué es lo que dicen?, si no soy candidato, me voy, me llevo a mi gente, cada vez que escucho eso, me patea el hígado.

Mi gente, los ciudadanos no son borregos, son ciudadanos libres, pero díganle a ese que está amenazando que si no le dan cargo, se va a ir, hay unos que no ganan la encuesta, hay se van de candidatos al Partido Verde o cualquier otro partido”, repudió el presidenciable durante su discurso a los militantes.

López Obrador lamentó que en México estemos acostumbrados a los fraudes electorales, signo de un país antidemocrático, situación que no ocurre en otros países. “Nosotros desgraciadamente, y es una vergüenza, cada vez que hay una elección, fraude, en el Estado de México hubo fraude”, recordó el tabasqueño. Anunció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes será trasladada a San Luis Potosí, si gana las elecciones de 2018, ya que se requiere descentralizar la administración federal.