AMLO acusa a Pedro Sánchez de faltarle el respeto a Sheinbaum por decir que es manipulable

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, le faltó al respeto a su sucesora, Claudia Sheinbaum, al considerar que es una “mujer manipulable”, luego que la próxima mandataria de México decidió no invitar al rey de España, Felipe VI.

“Con el asunto de España están faltándole el respeto, además, y eso lo está haciendo el presidente de España a la presidenta electa”, afirmó el mandatario federal en su penúltima conferencia mañanera.

"Está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la presidenta de México fuese manipulable, es una falta de respeto adicional. Se equivocan completamente, esa decisión fue de la presidenta electa", subrayó.

México Toma de protesta de Claudia Sheinbaum: qué funcionarios de España sí vendrán

Claudia Sheinbaum justificó la exclusión de Felipe VI de su investidura por la falta de respuesta a una carta, enviada en 2019, en la López Obrador pedía que el monarca se disculpara por los atropellos a los pueblos originarios durante la Conquista.

Ante ello, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tachó de "inaceptable e inexplicable" la exclusión de Felipe VI en la investidura, un hecho inédito en Latinoamérica.

Asimismo, España anunció que, por no invitar al rey, no enviaría a ningún representante a la ceremonia de Sheinbaum, quien después acusó a la Corona española de "agraviar al pueblo de México" por no responder la misiva de López Obrador y no disculparse por los abusos.

La tensión política escaló este viernes cuando el Ministerio de Exteriores de España convocó el martes al embajador mexicano en Madrid, Quirino Ordaz, para trasladarle una nota verbal en la que manifestaba su queja por no haber invitado al rey a la ceremonia.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Mientras que la canciller Alicia Bárcena declaró hoy en Nueva York que México esperaba una "ceremonia de desagravios" en la que la Corona española reconociera los abusos que hubo contra las comunidades originarias.