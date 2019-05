AMLO acusa al gobernador de Jalisco de encabezar denuncias contra Lomelí

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de encabezar las denuncias contra el delegado federal de ese mismo estado, Carlos Lomelí.

“Tenemos que ser justos porque en todo esto hay lo que se conoce coloquialmente como grilla. La denuncia la hicieron de Jalisco y el señor implicado fue candidato a gobernador y el gobierno que lo está denunciando es emanado de la contienda política”, especuló en la conferencia mañanera.

Asimismo, reiteró que no habrá impunidad, realizarán las investigaciones sobre la supuesta participación de Carlos Lomelí en la orquestación de la red de farmacéuticas beneficiarias del actual gobierno federal con 164 millones de pesos en los primeros cinco meses de gestión.

Política "Que sigan chiflando", Alfaro minimiza abucheos en Puerto Vallarta

Pero “si no me importan mis familias, que me van a importar mis amigos”, afirmó después de deslindarse y resaltar que sólo es responsable de las acciones de su hijo menor Jesús Ernesto.

Por lo demás, dijo que ya se notificó a la Secretaría de la Función Pública para que determine si hay alguna responsabilidad por parte del súper delegado jalisciense, pues se acabaron las lacras del nepotismo.

“No hay impunidad, no es como en los gobiernos anteriores. Antes había corrupción y había impunidad, sobre todo para los de mero arriba, ni siquiera pagaba impuestos y no sólo eso recibían contratos jugosísimos del gobierno”, expresó.