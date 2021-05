AMLO admite reunión con ministros de SCJN; expuso postura sobre Ley Eléctrica y de Hidrocarburos

Al confirmar su reunión con tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el gobierno les expuso su postura sobre la la Ley Eléctrica e Hidrocarburos y descartó que trataran el tema de Tamaulipas.

"Hay asuntos que requieren de una atención de Estado, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa. Hay otros casos que a nosotros nos interesa mucho que conozcan el porqué de nuestra actuación como la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos", explicó el mandatario.

En la reunión, explicó, participaron los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara, a quienes no veía desde que los propuso para formar parte de la Suprema Corte.

"Nos rechazaron una ley para la seguridad de las líneas de transmisión y lo hicieron, no estos ministros, otros y lo hicieron sin tener todos los elementos; yo diría, beneficiando el interés individual, el interés privado", comentó.

Adelantó que paulatinamente, de acuerdo con su agenda, invitará a otros ministros a pesar de su postura conservadora. "Quiero que quede constancia, en este caso de que se niega la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga un control mayor de las líneas, porque es un asunto de seguridad nacional, que este ministro sepa de lo que se trata".

López Obrador descartó tratar el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas o la desaparición de poderes en la entidad con los ministros; sin embargo, pidió a la que la Corte resuelva lo antes posible el tema y determinar si tiene o no fuero.

"A mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad. Que diga si el señor tiene fuero y que el Poder Judicial asuma su responsabilidad. No hablamos de eso, pero le corresponde al Poder Judicial", expresó.