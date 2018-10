AMLO pide a Fitch asumir responsabilidad por respaldar reforma energética

Chihuahua, Chihuahua.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que si para febrero, las empresas que ganaron la primera ronda de licitaciones petroleras con Pemex, no han dado resultados de extracción y producción, suspenderán la segunda ronda.



"Hasta que haya producción, es que se entregaron los contratos y no producen las empresas que recibieron los contratos, ¿cómo se va a seguir con las rondas si no hay resultados?, no hay producción", dijo en conferencia conjunta con el gobernador Javier Corral.

Bajos índices en perspectiva de Pemex

Después de la reunión en Palacio de Gobierno, el tabasqueño exhortó a la calificadora Fitch Ratings a que asuma su responsabilidad respecto a la baja en los índices de perspectiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien paso de "estable" a "negativa".

Argumentó que si las evaluaciones han sido perjudiciales, ha sido por la falta de resultados de la reforma energética, la cual fue aprobada por las calificadoras, y no por el gobierno entrante.

"Fitch debe asumir responsabilidad"

"Ojalá y ellos también asuman su responsabilidad, porque ellos respaldaron la reforma energética y ahora resulta que se está cayendo la producción petrolera, que con los contratos no se ha extraído un solo barril de petróleo en cuatro años", reviró.

Si las empresas no dan resultados en materia de extracción y producción del crudo, intervendrán para fortalecer a Pemex, con una inversión adicional de 75 mil millones de pesos.