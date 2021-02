AMLO afirma que no emitirá declaraciones sobre las elecciones

De cara a las elecciones federales de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que no intervendrá en el proceso comicial.

Desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, el primer mandatario también afirmó que enviará una carta a los gobernadores y presidentes municipales para que se garantice el voto libre y limpio en las elecciones del 6 de junio.

"No intervendré en el proceso electoral, incluso, enviaré una carta a los gobernadores para que se garanticen elecciones limpias y libres", subrayó.

Destacó que en la misiva pedirá a los funcionarios públicos que no haya injerencia del gobierno en las elecciones y que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato y/o partido político, "para que no haya fraudes electorales".

El pasado 15 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de hacer declaraciones de índole electoral en sus conferencias matutinas y demás actos públicos.

Durante la discusión sobre el tema, los consejeros electorales que se pronunciaron a favor de dictar medidas cautelares contra el titular del Ejecutivo, argumentaron que las manifestaciones de naturaleza electoral de cualquier funcionario público implican una transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional.

Por lo que consideraron que se debe de resguardar el principio de equidad de los procesos electorales federal y locales en curso.