AMLO alista "cuarta transformación del país" con diputados de Morena

En la primera reunión entre el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los diputados de Morena, ya constituidos como Grupo Parlamentario de la Cámara Baja, les entregó la lista de iniciativas prioritarias que deben impulsar en el Congreso de la Unión para la cuarta transformación del país.

Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que en los próximos días presentarán la reforma a la ley reglamentaria del artículo 102 constitucional para la Fiscalía General de la República, donde establecerán como delitos graves la corrupción, el fraude electoral y el robo de combustible.

También incorporaran al Presupuesto de Egresos Federales 2019 un paquete económico para el Estado de Bienestar, el cual incluye los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, las pensiones para los adultos mayores y la reforestación de un millón de hectáreas.

En la reunión con diputados de MORENA recordamos con cariño al maestro Roger Aguilar Salazar, quien ganó en Merida pero la muerte le impidió tomar posesión. También hablamos de resistir a las tentaciones del poder y del compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. pic.twitter.com/ZnRVccOdVN — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 6 de septiembre de 2018

Política [Crónica] Mexicanos ven en AMLO a un santo que puede rescatarlos

Asimismo, destinarán un fondo para los proyectos de infraestructura del Tren Maya, del Istmo, la rehabilitación de las refinerías y un aumento de inversión para Petróleos Mexicanos.

“Esa es toda la lista de lo que tenemos que trabajar, estamos muy comprometidos a meternos al cien por ciento en el trabajo legislativo, en lo que nos corresponde a nosotros a ayudarle al gobierno a sacar adelante los proyectos y le dijimos que estamos listos. Esta es su bancada y lo vamos a apoyar porque queremos ser parte de la historia”, dijo Delgado Carrillo al final del encuentro.

El presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, aprovechó para enseñarle a Andrés Manuel López Obrador el mando solemne con el que será reconocido como presidente electo de la República el próximo 1 de diciembre, mismo que presentarán hoy en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Política Asistirán 120 mandatarios a toma de protesta de AMLO

Muy buena reunión de trabajo tuvimos con el Presidente Electo @lopezobrador_ Abordamos la agenda parlamentaria y los proyectos del futuro gobierno. Nos pidió conducirnos con austeridad republicana y ser respetuosos. #LXIVLegislatura pic.twitter.com/2bt5j9zXiz — Mario Delgado (@mario_delgado1) 6 de septiembre de 2018

Muñoz Ledo comentó que el político tabasqueño les hizo especial énfasis en la responsabilidad que tienen para limpiar el Congreso de la Unión en los próximos dos meses.

Por otro lado, les pidió que “no se burlen” de los servidores públicos del actual gobierno durante la Glosa, donde rendirán cuentas de las funciones de las Secretarías del gobierno Federal, dijo la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna.

López Obrador también les pidió que “no haya avasallamientos” en el Poder Legislativo, pese a que los diputados celebraron que encabezarán la Junta de Coordinación Política, gracias a que se colocaron como mayoría en San Lázaro después de la adhesión de los diputados del Partido Verde Ecologista a las filas de Morena.