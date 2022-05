AMLO amaga a Vulcan con ir a tribunales si no acepta nueva propuesta

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que planteará una nueva solución a la empresa norteamericana Vulcan Materials para que deje de extraer piedra caliza en los terrenos que tiene concesionados en el estado de Quintana Roo y sentenció que si no la acepta se van a ir a juicio.

“Hablamos de nuevo con ellos para volverles a plantear, con el propósito de que no haya una actitud negativa”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina de este miércoles; sin embargo amagó con ir a los tribunales si no aceptan la propuesta.

Te puede interesar: Director de Vulcan Materials se reúne con AMLO tras cierre de mina en Q. Roo

"El único acuerdo es que lo que ya han extraído, que se lo pueden llevar, pero ya no van a poder extraer más y si no se llega a ningún acuerdo: a tribunales”, dijo el presidente.

“Quedamos en libertad, tribunales nacionales y extranjeros y nosotros vamos a presentar todos los elementos de prueba para demostrar que es una catástrofe ecológica” la que cometen en Quintana Roo.

El mandatario federal subrayó que se va a retomar la propuesta de dar un uso turístico a los terrenos que tiene la minera: “vamos a retomar el proyecto para darle un uso turístico ecológico al terreno, se les ofreció facilitarles el puerto, que es un puerto que tiene calado suficiente para cruceros, sí hay un proyecto alternativo”.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa sobre los acuerdos a los que llegó con la empresa Vulcan, el mandatario federal anunció que tiene un nuevo acuerdo con dicha compañía y destacó que esta en pláticas para ello.

Mundo Senadores de EU solicitan a Biden tomar medidas contra retórica antiempresarial de AMLO

El Sol de México informó el lunes que el presidente López Obrador se reunió con J. Thomas Hill director ejecutivo de Vulcan Materials Company en Palacio Nacional y que, posteriormente, senadores estadounidenses hicieron referencias a la suspensión de actividades de la minera estadounidense por el Gobierno mexicano y que esto puede afectar las relaciones comerciales entre su país y México.

Este miércoles, el presidente se refirió a la reunión con el director de Vulcan y dijo al respecto que están por lograr un nuevo acuerdo, luego que les había propuesto anteriormente que utilizaran los terrenos que tienen en concesión para aprovecharlos con fines ecoturísticos.

Recordó que había dicho que Vulcan “lo habían engañado” y pidió a Semarnat que actuara en contra de la minera.

“Estamos platicando, ellos incumplieron con un acuerdo, habíamos quedado que se detenían los trabajos de excavación hasta que se definiera un proyecto alternativo turístico de protección al medio ambiente y pensábamos que estaban cumpliendo, que no se estaba trabajando y fui hace un mes, porque estoy supervisando las obras del Tren Maya y me informaron que habían reiniciado el trabajo o no habían dejado de trabajar”, recordó el presidente.

Subrayó que no quiere que se siga utilizando toda el área que tiene concesionada como banco de material y que se lleven ese banco de material para construir carreteras en Estados Unidos.

El presidente mostró este miércoles en su conferencia una imagen de la minera en el municipio de Solidaridad, Quntana Roo y dijo: “Imagínense la utilización de explosivos para extraer material y embarco y llevarse todo ese material a Estados Unidos. Es una empresa fuerte en Estados Unidos de la construcción, hay allá la costumbre y es normal y legal que las empresas apoyen a los candidatos y a los partidos con dinero, por eso salió una carta (de senadores) dirigida al Presidente Biden, acusándonos de que estamos impidiendo que trabaje esta empresa, cuando lo que estamos evitando es la destrucción de nuestro territorio”, subrayó López Obrador.

López Obrador dijo que Vulca está está analizando la propuesta, “nosotros vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo”, sin destrucción, “lo que está muy claro es que no permitimos ya que se extraiga material”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, subrayó que se mantendrá la clausura de la mina en Solidaridad, Quintana Roo y sentenció que ya no se les va a permitir que sigan explotando más piedra caliza.