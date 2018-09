AMLO se equivoca al decir que quiere perdonar delincuentes, asegura Javier Sicilia

El Fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardain dijo que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se equivoca al decir que quiere perdonar a los delincuentes, tiene que construir aparatos de justicia que un día nos permitan llegar al perdón, “su tarea es crear el suelo para la justicia, a quien perdonamos si no sabemos quien lo hizo y donde están nuestro hijos desaparecidos, o quienes son los responsables”.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab dijo que hay que cuestionar el actuar del Estado en la ultima década, cuestionar el actuar de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y comenzar a generar un cambio, empezando porque el gobierno reconozca la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos Humanos.

Ambos participaron en el Tercer Coloquio sobre Violencia, Narcotráfico y Salud Mental, “¿Cómo (re)construir(se) desde el dolor”, en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde Sicilia recalco que el perdón no es un borrón y cuenta nueva, el perdón va acompañado de la justicia.

Ante alumno s de la facultad de psicología, el poeta y escritor tacho de “estupida” la política que han implementado los gobierno en turno que ha permitido el incremento delincuencial en sus diversas modalidades, trata, extorsión, secuestro, homicidio, desapariciones etc, “ya no sabemos donde está el agua y la tierra se mezclaron y se ha hecho un gran lodazal”.

Ante las alarmantes cifras de delitos que hay en el país, Sicilia Zardain dijo que el gobierno entrante tiene un enorme problema y confusión. “El nuevo gobierno asumió la responsabilidad, lo que no habían hecho otros gobiernos; pero al asumir la responsabilidad no entienden como asumirla y la asumen de mal manera, entregando todo a la secretaria de seguridad y haciendo foros pretendiendo diagnósticar el problema, yo digo que el problema ya está sobrediagnosticado”.

Es un gasto de recursos y energía para un galamatias que tienen encima y donde existe una gran confusión, el asunto de la Paz es una asunto de gobernanza, de seguridad.

Aquí la pregunta es ¿Cómo va enfrentar el estado de excepción que creo el presiente Felipe Calderón?, cuando saco al ejercito a las calles creo un estado de excepción de facto.

Este estado de excepción –dijo- esta mezclado con los aparatos del Ejercito mexicano, como el caso Ayotzianapa donde parece que hay elementos del ejercito involucrados, por lo que la justicia transicional, implica la verdad, sino sabemos como sucede, quienes son los perpetradores y vinculados con los crímenes, olvidémonos de la reparación.

Andrés Manuel dice que va a perdonar, pero mas que perdonar tiene que construir aparatos de justicia; Me preocupa mucho la ambigüedad de AMLO . Por su parte, Jan Jarab dijo que debemos tener la valentía de reconfigurar la labor de las fuerzas armadas, para que sean fuerzas armadas que no solo sirvan al poder, sino que rindan cuentas como cualquier otra corporación.

“Tenemos una hidra con mi cabezas, donde no se sabe muchos de los casos y es extremadamente difícil descubrirlos, tenemos que empezar con eso, no podeos empezar diciendo vamos a hacer la política mejor, sin definir que van a hacer, si se van a utilizar o no las fuerzas armadas”, finalizó.



